Pensia rușinoasă pe care o ia Marinela Chelaru. Câți bani primește actrița

Ce pensie are Marinela Chelaru în fiecare lună, după o viață de muncă. Aproape jumătate din ea o dă pe pastile. Iată ce pensie are una dintre cele mai iubite actrițe din țară. În vârstă de 62 de ani, aceasta are probleme de sănătate serioase, iar pensia pe care o primește nu o ajută foarte mult.

Pensia rușinoasă pe care o ia Marinela Chelaru

Puțini știu că actrița Marinela Chelaru primește lunar din partea statului o pensie de 1400, din care 600 de lei îi dă doar pe pastile. Artista a spus că a ajuns să pândească reducerile la alimente, ca să-și poată plăti medicamentele și facturile.

„Am o pensie de 1.400 de lei, din care 600 de lei dau pe medicamente, după operația suferită la inimă. Din ce să trăiești? Pensionarii mor de foame! Toată ziua pândesc în magazine mâncarea la preț redus. Eu caut pliante cu mâncare la preț redus. Îmi trimit soțul acolo unde aflu că în acea zi se vinde ceva la promoție, am ajuns să mâncăm doar de la reducere, ca să avem bani de lumină și de medicamente”, a povestit Marinela Chelaru.

După ce a suferit un infarct, Marinela Chelaru a suferit o operație, dar chiar și așa, starea sa de sănătate nu s-a îmbunătățit. Artista se confruntă și cu hipertensiune.

„Acum mă simt mai rău decât după operație, am făcut infarct și am făcut operație pentru că acum mă uitam de sus de la voi. Am tensiune mare, îi spuneam și doctoriței, îmi zicea că sunt atacuri de panică, iar eu nu sunt plângăcioasă. Și mie mi se pare aiurea să am puseuri de tensiune, iau medicamente. Mi-a fost un rău de moarte, nu știu cum e când mori. E groasă, asta e, mă duc și aia e. Voi muri, voi muri, mă duc la Dumnezeu”, a declarat Marinela Chelaru, la o emisiune de televiziune.

„Erau șanse mari să dau colțul”

Actrița a povestit și hopul prin care a trecut, atunci când nu credea că va supraviețui operației.