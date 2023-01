Pensia pe care o lua actorul Mitică Popescu după o viață pe scenă. Suma este mult mai mică decât s-ar fi crezut

Anunțul potrivit căruia Mitică Popescu, o legendă a filmului românesc, s-a stins din viață a paralizat întreaga țară. Au fost făcute tot felul de speculații privind cauza morții artistului, mai ales având în vedere condițiile în care trăia. Pensia pe care o lua actorul Mitică Popescu după o viață pe scenă este mult mai mică decât s-ar fi crezut.

Este doliu uriaș în filmul românesc. Marele actor Mitică Popescu a murit, potrivit ultimelor informații expuse în presa românească. Regretatul artist s-a luptat cu mai multe afecțiuni de sănătate, până când a fost nevoie de intervenția specialiștilor de la Spitalul Elias din Capitală. Din păcate, însă, medicii nu l-au mai putut salva.

La momentul redactării acestui articol, motivul pentru care actorul Mitică Popescu a murit nu este foarte clar. Știm, însă, că a fost internat la spital cu probleme cardiace. În spațiul public au fost făcute tot felul de speculații referitoare la cauza decesului regretatului artist. Unele voci au făcut trimitere și la situația financiară nu extraordinar de prosperă a acestuia.

Mitică Popescu făcea, practic, frigul înainte de a ajunge în atenția medicilor. Chiar regretatul artist mărturisea, într-o intervenție pentru presa românească, în decembrie 2022, că prefera să se îmbrace mai gros în loc să dea drumul la căldură. Intenționa să facă economie de bani, să nu fie nevoit să achite facturi colosale la energie, în perioada de criză actuală.

Legenda filmografiei românești nu-și permitea să plătească sume semnificative de bani pentru a încălzi apartamentul în care locuia. Dispunea, în locuință, de o sobă pe gaz. Însă chiar și așa, încăperea în care stătea se menținea de multe ori rece.

De altfel, veniturile financiare ale lui Mitică Popescu nici nu se apropiau de ale unora dintre colegii săi de breaslă. Talentatul actor a binedispus românii timp de peste 50 de ani pe scenă. În ciuda activității sale profesionale excepționale, banii nu au fost pe măsură. Totuși, artistul a dezvăluit că nu încasa o pensie de doar 1.300 de lei, așa cum se vehicula anul trecut.

În spațiul public, au circulat o mulțime de zvonuri referitoare la situația financiară a lui Mitică Popescu. Mulți susțineau că actorul s-ar fi aflat într-o situație extrem de vulnerabilă economic. Regretatul artist a făcut lumină asupra pensiei pe care o încasa de la statul român, după cele peste cinci decenii de activitate.

„Nu este adevărat. Nu am o pensie atât de mică. După 53 de ani de activitate, nici nu aveam cum să primesc doar atât. Am o pensie lunară de peste 5.000 de lei. Plus banii pe care îi primesc din drepturile de artist”, spunea Mitică Popescu, într-un interviu oferit Playtech.ro, la jumătatea anului trecut.