De ce a murit actorul Mitică Popescu. Care a fost cauza decesului, ce s-a aflat

Actorul Mitică Popescu a murit! Marele artist s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență Elias din București. Acesta era în vizorul medicilor din data de 29 decembrie. Fanii lui sunt șocați de vestea tragică și încearcă să fie un sprijin pentru familia vedetei. Care este cauza decesului actorului și ce s-a aflat acum? Puțini știau că era atât de bolnav.

Marele actor Mitică Popescu a murit la vârsta de 86 de ani. Acesta a fost internat încă din data de 29 decembrie la Spitalul Universitar de Urgență Elias din București. Specialiștii au constatat că bărbatul avea multiple comorbidități, dar mai ales probleme cardiace grave. Din păcate, maestrul cinematografiei românești a ajuns pe mâna medicilor la doar două săptămâni după ce și-a serbat ziua de naștere.

Artistul spunea în urmă cu o săptămână înainte de a ajunge la spital că preferă să mai pună o haină în plus pentru a face economie în aceste timpuri greu încercate din punct de vedere economic.

Mitică Popescu a susținut astfel că suportă frigul din casă cum poate din cauza economiei, dar și pentru că ar fi observat că „gazele nu au presiune, cred că bagă mult aer” și, în plus, „nici putere calorică nu mai este, nu se încălzește deloc în casă”.

,,Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc, aștept factura. Ca să mă mai încălzesc, mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig”, spunea Mitică Popescu, pentru impact.ro.