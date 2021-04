Pe cine urăște Cristian Marinescu de la Puterea Dragostei. Mesajul fără menajamente

Bombă în showbizul românesc. Cristian Marinescu a dezvăluit cine este concurentul de la Puterea Dragostei pe care nu îl suportă. Mesajul fără menajamente al tânărului i-a șocat pe fanii îndrăgitului matrimonial. Despre cine este vorba.

Surpriză uriașă pentru fanii celor de la Puterea Dragostei. Doi dintre cei mai iubiți concurenți ai celui mai urmărit matrimonial din țară s-au dus direct la Survivor România. Cristian Marinescu și Alexandra au ieșit favoriții publicului la Puterea Dragostei și au revendicat cel mai dorit dintre premii: o excursie de vis în Republica Dominicană. Cei doi îndrăgostiți și-au făcut bagajele și au plecat direct spre superba Insulă, acolo unde au fost tratați regește.

Alexandra și Cristian Marinescu au vizitat, inclusiv, locul în care se desfășoară competiția Survivor România, făcându-le o vizită de zile mari concurenților din echipa Faimoșilor și cea a Războinicilor. Concurentul de la Kanal D a făcut o serie de dezvăluiri incredibile, în exclusivitate pentru Wowbiz.

Am ajuns aici în urma participării mele la emisiunea Puterea Dragostei, așa cum știți. Am câștigat prin faptul că am luat poziția de favorit în gală. Am câștigat o excursie aici, în Republica Dominicană. Pot să spun că este un vis, nu m-am gândit niciodată că voi ajunge la capătul lumii. Mă bucur de fiecare moment petrecut aici. M-am distrat, am vizitat, m-am simțit bine.