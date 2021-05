Pe cine a pus ochii Gigi Becali. Vrea să îl aducă pe banca FCSB neapărat

În urmă cu două zile Gigi Becali arunca bomba în fotbalul românesc. Rapidist convins, Marius Șumudică era anunțat de Becali ca viitorul antrenor al FCSB. Numai că lucrurile nu au stat chiar așa. Într-un interviu acordat celor de la Playsport.ro, Șumi făcea lumină în acest caz. Acum, refuzat de Șumudică, Gigi Becali a luat la ochi un alt antrenor din Liga 1.

Nimeni nu a înțeles declarațiile lui Becali făcute după meciul cu Craiova, anunțându-l pe Marius Șumudică ca viitor antrenor la FCSB. Într-adevăr Șumi avea să confirme oferta făcută, dar nu s-a pus problema semnării contractului. De altfel Playsport.ro i-a luat un interviu în care rapidistul Marius Șumudică a făcut lumină în acest caz, declarând:

”Vreau să pun punct tuturor speculațiilor. Nu s-a pus niciodată problema vreunei licitații. Am fost aproape de FCSB. Am contractul pe mail. Mi s-au trimis toate actele că să le semnăm. Nu am putut nici sufletește să lucrez la acest club. Nu suntem pe aceeași lungime de undă. Am un staff cu care lucrez de atâția ani și nu e normal să las pe cineva pe-afară. Asta este ceea ce s-a întâmplat în negocierea mea cu Gigi Becali. Era un contract cum rar mi-a fost dat să văd în România.

Cifre incredibile, care se apropiau, în cazul în care făceam performanță, de un contract pe care îl puteam câștigă în Golf. Nu a contat din punct de vedere financiar. E mai bine așa, fiecare pe drumul lui. Nu s-a concretizat oferta și vreau să pun punct.”, declara Șumudică la Playsport.ro.