Pe ce loc va fi Simona Halep în ierarhia WTA după Wimbledon 2022. Ce poziție va ocupa Sorana Cîrstea

Pe ce loc va fi Simona Halep în ierarhia WTA după Wimbledon 2022. Turneul de Grand Slam din acest an nu va beneficia de puncte, ca reacție a WTA și ATP la interzicerea participării jucătorilor ruși și belaruși. Prin urmare, atât Simona Halep, cât și Sorana Cîrstea știu deja ce locuri vor ocupa în clasamentul mondial după competiția de la All England Club, indiferent de performanțele pe care le vor avea.

Pe ce loc va fi Simona Halep în ierarhia WTA după Wimbledon 2022. Fostul lider mondial va debuta, marți, în turneul de Grand Slam dotat cu premii totale de 47 de milioane de euro. Câștigătoare în 2019, jucătoarea din Constanța s-a declarat încrezătoare în forțele sale.

„Mă simt încrezătoare. Am avut meciuri bune săptămâna trecută pe iarbă. Dar pe iarbă nu se știe niciodată. Așa că aștept cu nerăbdare fiecare zi în care exersez aici pentru a intra în formă, pentru a avea acea senzație de teren. Acum am o legătură aparte cu suprafața, pentru că în 2019 am jucat foarte bine. Deci am amintiri grozave. Am impresia că pot juca bine pe iarbă, dar nu se știe niciodată. Așa că o să iau fiecare zi în parte”, a spus Halep într-o conferință de presă.

Simona Halep va juca, marți, în turul 1, contra cehoaicei Karolina Muchova (25 de ani), cu începere de la ora 18.30. La această ediție, în premieră, competiția nu va beneficia și de puncte, ci doar de premii în bani. Măsura a fost luată de WTA și ATP ca reacție la decizia organizatorilor de a interzice participarea sportivilor din Rusia și Belarus.

Așa se face că Simona Halep știe deja ce loc va ocupa în ierarhia mondială, la finalul competiției, indiferent de rezultatele obținute pe teren. Deja, WTA Live a făcut calculele, iar românca se află pe poziția a 17-a, cu 2315 puncte. Ea a câștigat un loc, depășind-o chiar pe vechea sa rivală, letona Jelena Ostapenko. Clasamentul va fi în continuare condus detasat de poloneza Iga Swiatek, cu 8.336 de puncte, în timp ce Emma Răducanu va intra pentru prima oară în Top 10.

Spre deosebire de Simona Halep, Sorana Cîrstea s-a calificat deja în turul 2, după ce a învins-o pe Aleksandra Krunic, scor 7-6, 7-6.

„Un meci în care nu am jucat atât de bine pe cât mi-aș fi dorit. Dar am luptat, am stat acolo, personal m-am simțit un pic incomod astăzi pe teren, însă mă bucur că am reușit să termin în două seturi. Am avut 5-3 în primul set, cred că acolo am pierdut un pic meciul din mână. Acolo putea să fie un meci 6-3, 6-2 mult mai ușor, dar primul meci la un turneu de Grand Slam nu e niciodată ușor și mă bucur de modul în care am luptat și de victorie, până la urmă.

Per total a fost un meci frumos, însă nu la nivelul la care mi-aș fi dorit. Dar nu întotdeauna reușești să fii 100%, să joci cum îți planifici și să câștigi la pas. O victorie muncită de care sunt mândră. Atât am putut astăzi, dar a fost suficient. Anul acesta sunt mai comodă pe iarbă, înțeleg mai bine ce trebuie să joc, ce trebuie să fac.”, a spus Sorana Cîrstea, după calificarea în turul 2 la Wimbledon 2022, pentru eurosport.ro.