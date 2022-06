Simona Halep la Wimbledon 2022. La ce oră joacă românca în primul tur

Simona Halep la Wimbledon 2022. Fostul lider mondial se întoarce la competiție unde a cunoscut bucuria de a câștiga cel de-al doilea trofeu de Grand Slam, în 2019. De atunci, românca a lipsit în 2020, când turneul a fost anulat din cauza pandemiei și în 2021, când a fost accidentată. În primul tur, Simona Halep o va înfrunta, marți, pe cehoaica Karolina Muchova (25 de ani), fost număr 19 mondial și dublă sfertfinalistă la Wimbledon, în 2019 și 2021.

Simona Halep la Wimbledon 2022. Pentru campioana din România meciul de astăzi, din primul tur, reprezintă prima partidă pe care o va juca pe iarba londoneză de la superba victorie în finala din 2019, contra Serenei Williams. În 2020, turneul a fost anulat din cauza pandemiei, iar în 2021, Halep n-a putut participa din cauza unei accidentări.

Simona Halep o va întâlni în primul tur de la Wimbledon pe Karolina Muchova. Cehoaica revine după o accidentare, iar anul acesta a disputat un singur meci pe iarbă, pierdut cu Ons Jabeur în turul II la Berlin. Va fi prima întâlnire oficială dintre cele două. Muchova a fost de două ori sfertfinalistă la turneul britanic, în 2019 și 2021.

Simona Halep a abandonat la Bad Homburg, înaintea semifinalei cu Bianca Andreescu, din cauza unei probleme la gât. Ea a dat asigurări că starea ei de sănătate e bună și a depășit situația medicală respectivă.

„Mă simt mai bine de la zi la zi. Sunt sănătoasă. Acum mi-am revenit în doua zile. A fost suficient pentru mă recupera complet la gât.

Mă simt încrezătoare. Am avut meciuri bune săptămâna trecută pe iarbă. Dar pe iarbă nu se știe niciodată. Așa că aștept cu nerăbdare fiecare zi în care exersez aici pentru a intra în formă, pentru a avea acea senzație de teren. Acum am o legătură aparte cu suprafața, pentru că în 2019 am jucat foarte bine. Deci am amintiri grozave. Am impresia că pot juca bine pe iarbă, dar nu se știe niciodată. Așa că o să iau fiecare zi în parte.

Deja aştept cu nerăbdare primul meci. Va fi, sperăm, unul bun. Va fi o primă rundă foarte grea. Știu că Muchova joacă foarte bine. O cunosc foarte bine. Va fi o mare provocare”, a spus Halep, conform wimbledon.com.