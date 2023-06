Ștefan Bănică jr. l-a atacat subtil pe Carla’s Dreams: ‘E în spatele unei măști, eu vreau să fii adevărat’

Ștefan Bănică jr. este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști de la noi din țară, cunoscut pentru sinceritatea sa debordantă. Recent, cântărețul a fost invitat la podcastul Lianei Stanciu, acolo unde a abordat mai multe subiecte interesante. Iată cum a învățat să spună Nu în viață și de ce l-a atacat subtil pe colegul său de breaslă, Carla’s Dreams.

Ștefan Bănică Jr. este unul dintre cei mai apreciați și iubiți artiști din România, reușind să cucerească inimile a sute de mii de fani cu vocea și carisma sa în marile concerte și piese de teatru în care a apărut. Cariera de peste 30 de ani l-a adus pe cele mai înalte culmi ale succesului, fapt pentru care este considerat inegalabil în industria muzicală din țara noastră.

Pe lângă iubirea nemărginită pentru muzică, acesta este pasionat și de actorie, televiziune și mașini. Primul rol pe care l-a interpretat a fost în filmul serial „Eroii nu au vârstă”, regia Mihai Constantinescu, în anul 1984. Tot atunci a învățat și să spună Nu, în momentul în care ceva nu îi convine.

Invitat la podcastul Lianei Stanciu, soțul Laviniei Pîrva a povestit cum a refuzat, încă de la 14 ani, să mai facă parte din distribuția unui film.

„Instinctiv, la primul film în care m-au luat am spus nu. Am spus nu pentru că m-am simțit mințit. M-a văzut Mișu Constantinescu, mi-a zis „Ce moacă de film ai”, Aveam 14 ani când am făcut primul film. Era prieten cu tatăl meu, dar nu știa cine sunt, m-a chemat în filmul ăsta, eu am crezut că joc.

M-am dat mare la bloc, le-am zis oamenilor că plec la filmări, doar că..prima zi de filmare a fost figurație și eram pe o plută, iar la sfârșitul filmării m-au uitat pe plută. Eu am zis „Băi, eu nu mai vin, eu am crezut că mă chemați să fac ceva”, și nu m-au crezut, dar nu m-am mai dus (..)

Am spus ”nu” de foarte multe ori, am refuzat multe lucruri la viața mea. Nu știu dacă am regretat, probabil nimic major, am refuzat foarte mulți bani. Chiar dacă nu aveam, dar faptul că nu mă simt bine cu conștiința mea…e nu. Să nu faci compromisuri față de profesia ta, față de publicul tău și față de tine. Eu consider că nu am făcut compromisuri, nu”, a răspuns artistul.