Pavel Bartoş dă din casă! Ce spune despre Denis de la The Motans ca jurat la Vocea României: „Neaşteptat”

Pavel Bartoș abia așteaptă să înceapă noul sezon din Vocea României. Simpaticul prezentator TV va găzdui și acest sezon al celui mai așteptat show de talente al toamnei. Tudor Chirilă, Irina Rimes, Denis de la The Motans, Theo Rose și Smiley fac parte din juriul celebrei emisiuni de la PRO TV. Ce secrete din culise a dezvăluit vedeta.

Marea premieră a sezonului 13 Vocea României va avea loc vineri, 9 septembrie, de la ora 20:30 la PRO TV. Anul acesta, Denis, solistul de la The Motans, a acceptat provocarea de a fi jurat la Vocea României, pentru prima dată.

Invitat în cadrul emisiunii La Măruță, de la PRO TV, Pavel Bartoș a dat din casă și i-a mărturisit soțului Andrei că Denis de la The Motans ar fi cel mai „dement” dintre membrii juriului.

„Vineri, de la ora 20:30, va fi o ediţie de senzaţie, nu o să vă dezamăgim! După doi ani de pauză, se vede că au aşteptat emisiunea. Denis (The Motans) va fi dementul juriului, total neaşteptat! S-ar putea să fie chiar mai mulţi!

Încă mă minunez de concurenţi, e un sezon magic, al 13-lea. Sunt încântat, entuziasmat, am venit direct de la montaj, era să întârzii la emisiune. Am venit cu trotineta, altfel întârziam, nu mai ajungeam. Am şi casca, totul e în regulă, nu depăşesc viteza!”, a declarat Pavel Bartoș la PRO TV.