Cum arăta Gabriela Cristea când s-a lansat în televiziune. Poze de colecție cu prezentatoarea Antena Stars

Gabriela Cristea este una din cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune ale momentului. Toți s-au obșinuit acum cu felul său de a fi, dar puțini știu cum arăta aceasta când se afla la începutul carierei. Cât de tare s-a schimbat imaginea brunetei în anii aceștia?

Gabriela Cristea a debutat în televiziune în urmă cu 25 de ani. Acum face parte din una dintre cele mai iubite moderatoare, este căsătorită și are doi copii. Pasiunea pentru televiziune a adus-o la TVR 1 ca prezentator al concursului Eurovision, iar până în anul 1996 vedeta avea deja multe colaborări și fusese gazdă a unor emisiuni și de divertisment. Printre altele, Cristea a prezentat și un show matinal, alături de Eugen Chiticariu.

„Îmi aduc aminte că prezentam o emisiune matinală, „Bună dimineața, România”, alături de Eugen Chiticariu! Pe atunci, nu existau în post Mircea Badea, Teo și nici Mihaela Rădulescu. Ei au ajuns acolo mult mai tarziu. Eu am fost cea care am bătătorit prima calea divertismentului și mă bucur că am făcut acest lucru. A fost greu la început, dar și frumos. Am făcut multe sacrificii. La vremea respectivă, nu ne gândeam la bani sau la glorie. Pur și simplu doream să ne iasă cât mai bine show-ul”

Gabriela Cristea Sursa: wowbiz.ro