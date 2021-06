Patrizia Paglieri, dezvăluire uluitoare despre Asia Express. Prin ce trece vedeta în Turcia

Sezonul al patrulea Asia Express a pornit pe Drumul Împăraților și promite să fie cea mai tare aventură de până acum. Nouă perechi de vedete au furat startul în goana pentru marele premiu de 30.000 de euo. Prin ce peripeții au trecut Patrizia Paglieri și fiul ei Franci în Turcia.

Patrizia Paglieri și fiul ei Franci au acceptat cu drag această provocare și sunt gata să-și testeze limitele în Turcia, Georgia și Azerbaijan. Întrebați cum li se pare, până acum, experiența celui mai dur reality-show de la Antena 1, ccelebrul chef a mărturisit că deja s-au confruntat cu anumite probleme pe care nu le aveau în București, precum lipsa odihnei.

Nici peripețiile nu au lipsit din poveste, întrucât Patrizia Paglieri și Franci au fost reținuți și de către autoritățile turcești, atunci când încercau să găsească un loc pentru a petrece noaptea.

„Patrizia: O zi în Asia Express este cât un an la București. Seara, la culcare, nu apucăm să povestim despre tot ce am făcut de-a lungul zilei pentru că se întâmplă prea multe, iar noi cădem lați de oboseală. Somnul e o mare problema aici, cu 4-5 ore dormite pe noapte eu mă descurc foarte greu.

Ce am observat este că turcii au o frică de Poliție incredibilă, iar noi am avut lipici la Poliție. Ne-a oprit de foarte multe ori. Într-o seară, căutând cazare, am crezut că am găsit pe cineva care vrea să ne ajute, când de fapt el a chemat Poliția ca să plecăm de acolo. Și cu banii e greu, dar uneori mă mai plâng în fața patiseriilor în speranța că o să primesc ceva.

Franci: Asia Express te face să îți dai seama cât de norocos ești acasă

Patrizia: Mă bucur că și tu ai ajuns la concluzia asta. Eu ți-am zis de atâtea ori!”, se arată în comunicatul oficial al celor de la Antena 1.