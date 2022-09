Patrick Mouratoglou, noi dezvăluiri despre Simona Halep. Care a fost primul pas în această „relație”

Patrick Mouratoglou a fost criticat de fani și de Ilie Năstase din cauza rezultatelor Simonei Halep, iar acum a început să explice strategia. A acordat mai multe interviuri în care a vorbit foarte mult despre colaborarea cu jucătoare din România. A dezvăluit că pe sportiva din Constanța o „omoară” stresul.

Patrick Mouratoglou și Simona Halep și-au început colaborarea în luna aprilie a acestui an. Au spus amândoi că obiectivul este un loc în top 10 WTA și câștigarea unui titlu de Grand Slam. Doar prima bornă a fost atinsă, deși jucătoarea a făcut mai multe schimbări importante și a înlocuit chiar și oamenii din staff cu personaje recomandate de antrenorul francez. Doar că rezultatele nu au fost grozave. La Roland Garros a fost eliminată în turul doi, iar la US Open 2022 a părăsit competiția încă din primul tur. La turneul francez, Halep s-a confruntat și cu un atac de panică.

Patrick Mouratoglou și-a continuat discursul și a vorbit despre cum se construiește o relație de încredere cu o sportivă. Și aici este convins că este pe drumul cel bun.

„În primul rând, trebuie să înveți totul despre jucătoare, dar în același timp să creezi o relație în care ea să aibă încredere 100% în tine. Dacă nu are încredere 100% în tine, colaborarea nu va merge.

Mai bine să dai un sfat greșit unei jucătoare care are încredere 100% în tine, decât un sfat bun uneia care are încredere doar 50%. Primul pas este să construiești acea relație în care jucătoare are încredere 100% în tine. Este cea mai puternică unealtă, pentru că ea va fi dedicată total proiectului și va crede ceea ce spui.

În acel moment, echipa devine foarte puternică. Deci trebuie în primul rând să citești jucătoarea, apoi să construiești strategia. Mereu trebuie să faci ajustări. După Roland Garros, am spus: «Uite, am avut câteva victorii bune, dar ne lipsește asta și asta! Trebuie să ne concentrăm pe aceste lucruri!».

Apoi a ajuns în semifinale la Wimbledon și a câștigat un turneu Masters 1000. E o confirmare că lucrurile au fost făcute bine. Deci trebuie să menții o relație cu jucătoarea în care ea să aibă încredere în întregul proces de antrenament”, a mai spus antrenorul.