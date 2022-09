Simona Halep, primele declaraţii despre „relaţia” cu Patrick Mouratoglou. „Am trecut prin multe în ultimul an”. Sportiva nu va mai juca tenis până în 2023

Simona Halep, primele declaraţii despre „relaţia” cu Patrick Mouratoglou. Sportiva româncă a revenit cu detalii despre starea sa de sănătate fizică, emoțională și psihică. Deși a trecut prin momente foarte dificile, se pare că tenismena a reușit să își recâștige încrederea în sine. Însă asta doar cu ajutorul antrenorului său.

Simona Halep, primele declaraţii despre „relaţia” cu Patrick Mouratoglou

Simona Halep are doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului ei. Tenismena a făcut primele declarații despre „relația” pe care ar avea-o cu Patrick Mouratoglou. Numai că circumstanțele actuale nu îi sunt neapărat favorabile. Gurile rele vorbesc despre o posibilă legătură amoroasă între cei doi.

Francezul ar fi vinovat, potrivit zvonurilor, pentru destrămarea căsniciei Simonei Halep. Sportiva nu a reacționat în acest sens. Cât despre Toni Iuruc, fostul soț al tenismenei, acesta a ținut să sublinieze că divorțul a avut loc de comun acord.

Într-un mesaj publicat în urmă cu puțin timp, sportiva spune că Patrick Mouratoglou este cel care i-a fost alături în mari momente de cumpănă. Mai ales din punct de vedere profesional. Datorită lui, Simona Halep a reușit să joace mai bine tenis, revenind în TOP 10 cei mai buni jucători, potrivit declarațiilor sale.

Patrick Mouratoglou a fost întotdeauna răbdător și atent la adevăratele nevoi ale sportivei. Antrenorul i-a oferit acesteia sprijin constant. Pentru că a văzut în el persoana potrivită care să o îndrume în tenis, Simona a spus că a ales să lucreze împreună cu toată echipa sa. Totuși, pentru anul 2022, jocurile de tenis s-au încheiat.

Cum a ajutat-o Patrick Mouratoglou să revină în TOP 10

„Salutări, tuturor. Vreau să vă informez în legătură cu situația mea actuală, să reflectez asupra a ceea ce s-a întâmplat în acest an și, așa cum am făcut-o mereu, să-mi împărtășesc sentimentele cu voi. După cum știți, în februarie am fost foarte aproape să mă retrag din tenis pentru că simțeam că nu mai am forța necesară să revin în Top 10. M-am confruntat cu anxietatea și am simțit că trebuie să mă opresc. Am fost norocoasă, ulterior, să descopăr Academia lui Patrick, unde mi-am recâștigat pasiunea pentru tenis. Datorită lui Patrick, am început, ușor, să cred că încă pot juca un tenis bun. A existat din partea mea deschidere către tot ce mi-a spus să fac, cum să fac și cât de mult să fac. Am făcut totul. Obiectivul meu era clar: îmi ofer un an la dispoziție să revin în top 10. Când decid ceva, mereu sunt implicată total, iar Patrick a avut toată încrederea mea, așa că am vrut ca doar oamenii lui să se ocupe de mine. De aceea am făcut atâtea schimbări în echipă, pentru că am simțit că e lucrul corect: să fiu implicată complet în acest proiect.

„M-a ascultat și mi-a arătat susținere totală”

A fost o perioadă foarte grea, pentru că mereu am pus presiune pe mine, iar faptul că am lângă mine cel mai bun antrenor aduce și mai mare presiune. Toate astea au culminat cu atacul de panică pe care l-am suferit la Paris. Am simțit că Rolan Garros este turneul în care trebuie să joc foarte bine, având în vedere munca pe care o depusesem. Însă nu am reușit să gestionez presiunea și am clacat. Apoi, am vorbit cu Patrick și i-am spus că am nevoie să mă relaxez, că nu pot evolua cu toată presiunea pe care am pus-o pe mine. I-am cerut să aibă răbdare cu mine șase luni, în care să nu aibă așteptări. M-a ascultat, a fost de acord și mi-a arătat susținere totală. După am reușit să joc cel mai bun tenis al meu. Mai repede decât mă așteptam, după doar două luni, am reușit să revin în top 10. Obiectiv îndeplinit.

Simona Halep nu va mai juca tenis în 2022