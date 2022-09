Patrick Mouratoglou a rupt tăcerea și a spus adevărul despre relația cu Simona Halep. „A făcut multe schimbări, aceasta este personalitatea ei”

Patrick Mouratoglou a acordat un interviu în care a vorbit foarte mult despre Simona Halep. Multe dintre lucrurile pe care le-a spus au fost în premieră. A dezvăluit ce s-a întâmplat la US Open 2022, unde sportiva noastră a pierdut în primul tur, a vorbit despre atacul de panică de la Roland Garros, dar și de schimbările foarte mari pe care jucătoarea din România și le-a impus în ultimele cinci luni.

Patrick Mouratoglou, interviu în care „a pus lupa” pe Simona Halep, după eșecul de la US Open 2022

Patrick Mouratoglou și Simona Halep au început colaborarea în luna aprilie a acestui an. Jucătoarea din România își dorește foarte tare să câștige un turneu de Grand Slam și s-a gândit că antrenorul care a fost zece ani alături de Serena Williams i-ar putea fi de mare ajutor. Obiectivul: revenirea în top 10 mondial și câștigarea unui turneu de Grand Slam. Primul vis l-a atins, dar al doilea mai are de așteptat. Halep a jucat anul acesta un semifinală Wimbledon, dar la Roland Garros și US Open nu a rezistat prea mult. La turneul american a pierdut încă din primul tur, în fața unei jucătoare venite din calificări.

„Cred că era complet epuizată, fizic, dar cred că mai mult mental decât fizic. Am început în aprilie și am făcut multe schimbări. Nu mi le-am dorit pe toate, dar asta a fost alegerea ei. Este o jucătoare cu o personalitate foarte puternică. De când am început este foarte generoasă și dă sută la sută tot timpul. Se pare că a lucrat mult mai mult decât oricând, cel mai mult din câte am auzit de la ea și de la antrenorul ei de fitness”, a declarat Patrick Mouratoglou într-un interviu acordat jurnalistului James Grey.

Patrick Mouratoglou, dezvăluiri despre atacul de panică de la Roland Garros

Antrenorul francez a dezvăluit și care a fost cauza eșecului de la Roland Garros. Jucătoarea din România a jucat în turul doi cu chinezoaica Qinwen Zheng. A câștigat primul set cu 6-2, dar după ce l-a pierdut pe al doilea a părut dezorientată, iar în decisiv s-a plâns că se sufocă și a câștigat doar un game. După ce a pierdut duelul a explicat că a făcut un atac de panică.

„Atacul de panică de la Roland Garros a fost pentru că și-a dorit să joace bine și a pus mare presiune pe ea. A fost un stres pe care nu l-a putut gestiona. A fost primul semnal că este foarte greu din punct de vedere mental. Apoi s-a descurcat bine”, a mai spus antrenorul francez.

Patrick Mouratoglou a explicat ce obiective și-a impus Simona Halep

Patrick Mouratoglou nu a vorbit deloc despre problemele din viața Simonei Halep care îi pot afecta echilibrul emoțional. A explicat că a fost nevoit să o ia pe drumul cel mai rapid pentru că fostul lider mondial și-a dorit foarte tare să ajungă rapid în vârf.

„Nu am schimbat felul în care joacă, dar am făcut unele ajustări. Știam unde trebuie să ajungem și ne-am adaptat situației. Dacă jucătorul vine și spune vreau să câștig un Grand Slam sau vreau să fiu în top 10, eu trebuie să ajut să-și atingă acest obiectiv. Cu Simona am mers rapid pe soluții pentru că a avut încredere sută la sută în mine din prima zi. Ea a spus «Spune-mi, vreau să schimb tot ce trebuie schimbat». A fost foarte stresant și pentru mine. În general, nu lucrez așa”, a mai afirmat Patrick Mouratoglou.

Simona Halep se află în acest moment pe locul 9 WTA și chiar dacă nu va participa la niciun turneu în luna septembrie are șanse mari să se califice la Turneul Campioanelor.