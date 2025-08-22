Ultima oră
Părinții fetiței de 14 ani care s-a sinucis cu iubitul pe A1 nu o pot înmormânta. Familia este nevoită să aștepte: „Nu o bagă nici în biserică”
22 aug. 2025 | 15:02
de Violeta Badea

Durere fără margini în satul Găiseanca, județul Giurgiu, acolo unde familia Georgianei, fata de 14 ani care și-a pus capăt zilelor alături de iubitul ei, se pregătește de înmormântare. Trupul copilei a fost ridicat de la morgă, rudele și prietenii aprind lumânări în memoria ei, însă părinții nu o pot conduce încă pe ultimul drum. Lipsa certificatului de deces blochează ceremonia religioasă, iar familia se simte neputincioasă în fața acestei drame.

Tragedia care a cutremurat România

Georgiana și Cătălin au ales să-și încheie viața marți, pe autostrada A1. Cei doi adolescenți s-au aruncat îmbrățișați în fața unui TIR, hotărâți să sfideze opoziția părinților și a autorităților față de relația lor. Povestea lor de iubire, considerată nepotrivită din cauza diferenței de vârstă și a situației familiale, s-a transformat într-o tragedie națională.

Adolescenții proveneau din zone diferite: fata locuia în Găiseanca, iar băiatul în cartierul Costieni din Râmnicu Sărat. După incident, mama Georgianei a vorbit cu durere despre presiunea pe care fiica ei o resimțea.

”Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate. Nimic nu îi mai aduce înapoi! Șocul din sufletul nostru și drama prin care trecem noi, nu o să mai trecem niciodată. Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respirau unul fără altul”, a spus femeia, potrivit România TV.

Părinții, blocați în fața birocrației

Deși trupul neînsuflețit al Georgianei a fost eliberat de la morgă, familia nu o poate înmormânta. Motivul este unul care adâncește și mai mult suferința rudelor: Primăria refuză să elibereze certificatul de deces, fără de care nici preotul nu poate oficia slujba religioasă.

”După ce s-a întâmplat necazul, nu ne dau actul (n.r. – de deces) să o putem înmormânta. Era un copil vesel, cuminte. Preotul nu se bagă dacă nu avem documentul, nu o bagă nici în biserică. Suntem distruși”, a mărturisit o rudă.

Astfel, familia fetei decedate așteaptă ca formalitățile să fie rezolvate, în timp ce satul este cuprins de tristețe și revoltă.

Reacția autorităților

După ce părinții celor doi au arătat cu degetul spre autorități, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a transmis un punct de vedere. Directorul instituției, Vișinel Bălan, consideră că vina nu poate fi pusă pe umerii DGASPC.

”Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani… nu există așa ceva. Cu siguranță li s-a pus în vedere părinților că așa prevede legislația dacă vorbim de neglijare. Eu trebuie să te anunț că dacă tu neglijezi copilul eu trebuie să îl instituționalizez până se ia o altă decizie.

Era cazul de instituționalizare a minorei. Din rapoartele citite nu se impunea instituționalizare. Din analiza mea, nu DGASPC trebuie tras la răspundere, trebuie să vedem familia cum a gestionat această situație”, a declarat acesta.

În așteptarea rezolvării documentelor, familia Georgianei trăiește nu doar șocul pierderii copilului, ci și amărăciunea unei înmormântări amânate.

