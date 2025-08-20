Tinerii care au sărit în fața unui TIR pe A1 trăiau o poveste de dragoste interzisă. Băiatul intrase în atenția oamenilor legii, fata fugise de acasă. De ce ar fi recurs la gestul extrem: „Probabil s-au panicat”

Tragedia de pe Autostrada București–Pitești a șocat opinia publică și a scos la iveală detalii tulburătoare despre viața a doi adolescenți care și-au găsit sfârșitul sub roțile unui TIR. Cei doi, un băiat de aproximativ 19 ani din județul Buzău și o fată de doar 14 ani din Giurgiu, ar fi decis să își încheie povestea de dragoste într-un mod dramatic, sub privirile neputincioase ale șoferului de camion.

O relație interzisă, sub lupa autorităților

Potrivit mărturiilor, șoferul le-a spus polițiștilor că i-a observat pe banda de urgență, unde se îmbrățișau, înainte de a face pasul fatal. „A încercat să evite impactul, dar nu a reușit”, au explicat surse apropiate anchetei. Echipele de salvare au ajuns rapid la locul accidentului, dar viața celor doi nu a mai putut fi salvată.

Cazul celor doi tineri nu era necunoscut instituțiilor statului. Reprezentanții DGASPC Giurgiu și Buzău, dar și polițiștii, monitorizau de câteva luni situația lor. Povestea de dragoste a stârnit îngrijorări încă de când fata avea doar 13 ani și jumătate și a fost găsită la domiciliul băiatului, după ce fusese dată dispărută de familie.

Daniel Badea, primarul comunei Crevedia Mare, localitatea de unde provenea adolescenta, a confirmat la Digi24 că autoritățile fuseseră sesizate:

„Noi am fost sesizați în luna mai sau iunie, de către DGASPC Giurgiu, fiind o informare în prealabil de la DGASPC Buzău și o anchetă de la IPJ Buzău. În urma acestor anchete, IPJ Buzău a constatat faptul că acest tânăr în vârstă de 19 ani a întreținut relații intime cu fata care este din comuna mea. Fata la acea vreme avea 13 ani și jumătate. Automat a fost sesizat și s-a sesizat IPJ, fiind vorba de o minoră.”

Familia, prinsă între realitate și neputință

Din declarațiile primarului și ale vecinilor reiese că băiatul s-ar fi mutat o vreme în casa familiei fetei, iar părinții nu ar fi intervenit decisiv pentru a opri relația. „Atâta vreme cât familia acceptă aceste lucruri, indiferent de autoritate, nu poate lua niciun fel de măsură, dacă familia nu-și dorește mai mult de-atât”, a mai spus Daniel Badea.

Reprezentanții DGASPC Giurgiu au confirmat că există un dosar penal pentru suspiciuni de viol, întrucât, conform legii, orice act sexual cu un minor sub 15 ani este încadrat automat ca viol. Diferența de vârstă dintre cei doi a alimentat și mai mult gravitatea situației.

„Tânărul are 19 ani, nu este minor. Și nu este Ialomița, este din Buzău. Cazul a ajuns în atenția DGASPC Giurgiu la solicitarea DGASPC Buzău. DGASPC Buzău ne-a rugat să o mai monitorizăm din când în când fata minoră care se află la părinți. (…) Eu intuiesc că probabil s-au panicat, s-au speriat. Ea la momentul producerii incidentului avea 14 ani, i-a făcut în urmă cu doar câteva zile”, a declarat un reprezentant al DGASPC Giurgiu.

În urma tragediei, părinții celor doi au fost chemați să-i identifice la Institutul de Medicină Legală.