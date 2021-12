Operația pe care o va avea Andra Volos în Turcia. Cât va costa procedura

Andra Volos, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei“, și-a petrecut sărbătorile de Crăciun la Maramureș, acolo unde a copilărit. Într-un interviu acordat recent, frumoasa șatenă a mărturisit că a mâncat pe săturate cu acest prilej, mai ales că începutul lui 2022 vine cu îmbunătățiri pentru ea. Tânăra va face o operație în Turcia la începutul noului an, la medicul pe care îl frecventează și fosta lui Philipp Plein. Cât va costa procedura și alte detalii, în continuare.

Andra Volos are planuri mari pentru anul care bate la ușă, pe care-l începe cu o programare la unul dintre cei mai buni medici din Turcia, la care s-a programat în urmă cu nu mai puțin de doi ani. Fosta concurentă din Casa „Puterea Dragostei“ a petrecut cum se cuvine Crăciunul, mâncând din tot ce i-a poftit inima: sarmale, mămăliguță și alte preparate tradiționale specifice perioadei.

Într-un interviu acordat recent, frumoasa șatenă a mărturisit că nici nu se va opri din a mânca pe săturate în zilele următoare, motivul fiind unul întemeiat, după cum o spune chiar ea. Tânăra va suferi o operație de liposucție pe data de 5 ianuarie, la o clinică din Turcia. Intervenția va fi făcută la un medic de renume, ceea ce face ca emoțiile Andrei să fie ceva mai mici.

În prezent, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu locuiește în Italia, alături de mama ei, dar sărbătorile și le-a petrecut în România, așa cum obișnuiește deja de ani buni.

Andra Voloș a petrecut de Crăciun alături de prietena ei din copilărie, Deea, acasă la tatăl celei dintâi, în Maramureș.

Iar de Revelion, tot aici, la Maramureș, stau. S-a deschis de curând un restaurant foarte frumos, de lux, și am zis că o să fiu cu prietenii mei din copilărie, cu familia. Iubesc tradițiile, sunt crescută în zona asta și chiar prefer să stau aici și de Revelion. Acasă-i acasă!“, a povestit Andra Volos pentru cancan.ro.

„Sunt prinsă cu foarte multe treburi acum, cu familia, cu Crăciunul… Sunt la Maramureș, la tata, bineînțeles, sunt cu Deea, prietena mea, care s-a despărțit de iubit. Suntem singure amândouă, acum. E al doilea Crăciun pe care-l fac singură, adică fără iubit. Când am avut iubit, am făcut Crăciunul în Moldova.

Procedura la care va fi supusă fosta concurentă de la „Puterea Dragostei“ costa nu mai puțin de 12.000 de euro, dar suma se justifică, potrivit acesteia, întrucât este realizată de unul dintre cei mai buni medici din lume.

„Pe 5 plec din România. Merg în Turcia. Pentru mine noul an începe cu o schimbare, mă duc să fac o operație. Liposucție pentru un abdomen perfect, după atâta mâncare, merit și asta! Facem abdomenul, pentru că-s perfecționistă! Și mi-am dorit de foarte mult timp asta.

Costă 12.000 de euro, dar e cel mai bun doctor. Și cel mai scump, bineînțeles. I-a făcut operația asta fostei lui Philipp Plein, e bun tare medicul, e solicitat. M-am programat din timp, i-am scris acum vreo doi ani. Chiar mi-am dorit să ajung la el. La el prețurile încep de la 10.000 de euro în sus, iar în cazul meu, pentru că o să fie mai multe zone, mi-a pus prețul ăsta, 12.000.

Am deja emoții, am intrat în starea aia… Dar o să fie bine, că e un doctor bun, plus că e bazat doar pe liposucție. Iar acum, că tot mi-a fixat data de operație, mănânc până atunci orice. Mănânc de șapte ori pe zi! De la sarmale la… tot ce înseamnă… Mămăliguță, tot!“, s-a confesat Andra.