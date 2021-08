Andra Volos, amenințată de Bogdan Mocanu. Scandal uriaș, s-a ajuns la Poliție

Andra Voloș a dezvăluit conversațiile telefonice cu Bogdan Mocanu, în care acesta o înjură din senin. Astfel, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a spus că este șocată și că o să apeleze la Poliție.

Din primele indicii, se pare că Bogdan Mocanu a sunat-o noaptea pe fosta sa parteneră, din cauza actualei iubite. El a acuzat-o pe Andra Voloș că o imită pe actuala lui parteneră de viață și a izbucnit într-un arsenal de înjurături.

”Andra Volos: Cine e la telefon?

Bogdan: Morții…

Andra: Cine e la telefon? Mai întreb o dată.

Bogdan: Bogdan.

Andra: Bogdan, așa. Ce s-a întâmplat?

Bogdan: Stai tu și faci poze la piscină cu spatele ca nevastă-mea.

Andra: Ce fac eu?

Bogdan: Apropo..la nevastă-mea.

Andra: Nu înțeleg.

Bogdan: Să-mi bag**** în m***ii tăi.

Andra: Bine, să stii că ești înregistrat„, a fost conversația dintre cei doi.

Andra Voloș a spus în continuare că este șocată și că va vorbi mai multe lucruri și în alte story-uri. De altfel, aceasta spune a că a ales să tacă până acum din respect pentru familia lui și pentru relația pe care au avut-o.

”Deci, chiar sunt șocată.

Îmi vine și să râd și să plâng în același moment. Nu am cuvinte, am ținut să pun asta pe story pentru că mi s-a întâmplat acum o jumatate de oră, eram cu prietenii în oras și i-am spus Cristinei, prietenei mele românce sa înregistreze. Nu a înțeles ce se întâmplă, i-am zis ”te rog frumos” scoate telefonul pentru că sunt injurată, amenințată în ultimul hal.

O să mă calmez și o sa revin cu alte story-uri pentru că nu înțeleg ce se întâmplă. Am și alte înregistrări în telefon, pe care nu vreau să le public și nu vreau să vorbesc despre ele aici, pentru ca nu vreau să creez un scandal, nu trăiesc din scandaluri.

Nu am vorbit niciodată prost despre relația noastră, fosta noastră relație. Am vrut și vreau în continuare să demasc acest om, dacă nu am facut-o până acum este pentru ca am avut un respect față de familia lui și față de tot. De relația noastră pe care am avut-o și atât. Dacă am tăcut tot timpul, îmi vine să râd…nu mi-aș permite, dacă aș fi în locul lui, aș băga capul în pământ”, a spus Andra, pe contul ei de Instagram.