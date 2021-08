Andra Volos a escrocat o creatoare de modă?! Ce acuzații uluitoare i se aduc

Andra Volos este implicată într-un scandal de proporții uriașe! Fosta concurentă de la Puterea Dragostei se confruntă cu mai multe probleme după ce o creatoare de modă a acuzat că aceasta nu și-a respectat promisiunile făcute.

Nu este un secret faptul că diferite persoane cunoscute sunt contactate de diferite companii, brand-uri sau afaceri pentru a promova unele produse. Monica, o creatoare din Iași, și-a dorit să înceapă o colaborare cu Andra Volos, dar susține că a rămas cu un gust amar.

Aceasta ar fi contactat-o pe vedeta de la Puterea Dragostei pentru ca anumite piese vestimentare să fie promovate prin intermediul său, așa că anumite reguli au fost impuse. Creatoarea a susținut că Andra Volos nu a respectat înțelegerea, ba chiar totul s-a terminat devastator.

Am venit la București, dar atunci și-a schimbat comportamentul, m-a rugat să o iert, să îi mai dau o șansă, să nu încheiem această colaborare. Au fost produse în valoare de aproximativ 4.000 de ron, și 500 de euro postarea.”, a spus creatoarea de modă, pentru Antena 3.

„Povestea a început la sfârșitul anului trecut, când am contactat-o pe această domnișoară. Doream să îmi promoveze hainele. Am vorbit, i-am livrat suma de 500 de euro.

De asemenea, nu a durat mult timp și Andra Volos a oferit replica la acuzațiile ce i se aduc. Vedeta de la Puterea Dragostei a susținut că nu totul s-a întâmplat așa cum susține creatoarea de modă ce și-a dorit să colaboreze cu ea.

„La mine, o postare costă între 800 și 1.000 de euro. Fata asta m-a contactat și mi-a zis dacă pot s-o ajut. I-am spus că da. Apoi i-am zis că eu lucrez doar pe bază de contract.

Mi-a zis că nu are bani, că e la început. Am zis să o ajut, că binele făcut se întoarce. Am ales trei gecuțe de la ea, i-am făcut 10-12 story-uri, deși mă înțelesesem cu ea la patru story-uri.

La un moment dat, a dorit o poză anume de la mine, nu am avut timp. Atunci parcă a înnebunit. Mi-a zis că vine să mă bată, că văd eu cine e ea, că mă distruge.”, a zis aceasta.