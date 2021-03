Octavia Geamănu, mărturisire surprinzătoare despre pandemie. Ce se va întâmpla, în curând

Clipe de coșmar pentru Octavia Geamănu. Prezentatoarea Observatorului a răbufnit și le-a mărturisit tot adevărul prietenilor săi virtuali. Ce se va întâmpla, în curând, conform frumoasei blondine. De ce este îngrijorată vedeta de la Antena 1.

Pandemia de coronavirus a lăsat urme adânci în sufletele românilor, iar vedetele nu fac excepție de la această situație. Simpatica Octavia Geamănu a răbufnit și a spus tot, pe Facebook. Fire pașnică și liniștită, de data aceasta prezentatoarea Observatorului nu s-a mai putut abține și s-a descărcat prietenilor săi virtuali, printr-un mesaj kilometric, postat pe platformele sociale.

Octavia și-a mărturisit îngrijorarea față de problemele economice cu care se confruntă România. Blondina atrage atenția asupra miilor de cazuri de români care au rămas fără locuri de muncă, în ultimul an, făcând un apel către autorități, sperând ca lucrurile să se rezolve cât mai curând, iar țara noastră să iasă din acest impas.

„In cateva luni virusul va fi ultima noastra problema. Nu e prima data cand spun asta. Presiunea economica va fi atat de mare incat ne vom sufoca. Ma uitam dimineata la 5 la protestul de la metrou. M-am intrebat in ultima vreme cum rezista cei care au ramas fara locuri de munca, cei care nu-si mai pot plati utilitatile, ratele…

Cred ca ratele vor fi o gluma buna si, daca pana-n pandemie, erau in topul listei datoriilor de achitat in ziua de salariu, curand cred ca vor fi taiate definitiv de pe lista, pentru ca multi romani vor fi in incapacitate de plata. In Romania, sunt sute de mii de oameni care au muncit o saptamana da, patru ba in ultimul an.”, a scris Octavia Geamănu pe pagina sa oficială de Facebook.