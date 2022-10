Obiceiul nesănătos pe care îl are Carmen Grebenișan: “E o dependență, de fapt, nu e neapărat o alegere” EXCLUSIV

Carmen Grebenișan s-a numărat printre vedetele prezente joi seara la inaugurarea magazinului “Victoria’s Secret” din Afi Cotroceni. Deși nu are un soț monden, influencerul a povestit pentru Playtech.ro că împreună cu partenerul de viață va demara o afacere în domeniul culinar – el fiind pasionat de gătit, iar ea va fi responsabilă cu promovarea. Cu această ocazie, Carmen ne-a vorbit și despre obiceiul nesănătos pe care îl are și de care încearcă să scape.

Ce obicei nesănătos are Carmen Grebenișan: ,,e o dependență”

Soțul tău în ce domeniu lucrează?

În IT și se apucă de gătit! Eu am scăpat cu treaba asta, pentru că eu nu prea gătesc, pregătesc doar micul dejun și lui îi place să gătească foarte mult cina. Ne completăm.

Alex va face niște cursuri de gătit sau pregătește o afacere în domeniul culinar?

Ambele, eu vin cu promovarea și cu mâncatul.

Cred că lucrul în echipă merge cel mai bine.

Da, cu siguranță o să facem o echipă, mai ales că suntem gurmanzi amândoi și e o pasiune veche, pe care și eu am vrut să o atingem. Acum cred că o să facem planul acesta împreună, încet încet.

Cu ce te răsfață?

Cred că mă face să râd în fiecare zi și ăsta e cel mai fain răsfăț pe care poți să-l ai ca femeie, pentru că nu am nevoie de altceva decât să râd. Chiar dacă sunt supărată pe el, mă face să râd, ceea ce mă enervează uneori că mă scoate din starea aia, dar are lipiciul ăsta la oameni, nu știu. Te faci să râzi instant, le scoate cumva, chiar dacă ești într-o situație foarte încordată, face ceva și te face să te simți bine.

,,Îmi plac toate felurile”

Dar din punct de vedere culinar, cu ce te dă gata?

Ooo, are foate multe rețete, dar îmi face nonstop risotto și i-am zis că nu-mi place, dar îi place lui! Îmi face toate felurile de risotto, e ok, dar nu e favoritul meu, dar îl mănânc! “Și am mai făcut unul: cu parmezan, cu ceapă, cu ciuperci!” Bravo! Next!

Dar slăbiciunile tale care sunt?

Zahărul, cu săratul mai rar! Zahărul e slăbiciunea mea nr 1, din păcate și nu știm niciunul dintre noi să gătim deserturi și nici nu gătim acasă, tocmai pentru că zicem că acasă nu ținem dulciuri, dar când ieșim în oraș rupem tot ce găsim.

Și cum reușești să își menții silueta în acest caz?

Păi nu cred că mai mănânc mâncare! Sunt unele zile în care mănânc doar dulce, ceea ce nu e bine deloc, nu recomand! E foarte rău și afectează sănătatea și starea de spirit! Și acum mă vedeți agitată, am mâncat înainte 3 brioșe, pe care le am și pe mine. Ce pot să zic? E o dependență de fapt, nu e neapărat o alegere. E o alegere un pic forțată de corp, e o nevoie.

Dar compensezi prin antrenamente la sală? Arzi acolo caloriile?

Compensez prin sală, da, prin absolut orice efort pot să fac. Și dacă stai și te stresezi la muncă, pierzi calorii, doar că nu arată corpul neapărat într-un fel, dar chiar se duc multe calorii! Încerc să merg la sală cât de mult pot. În ultimul timp nu am mai fost de o lună, dar nu-mi mai pasă! A venit toamna, mă îmbrac în pantaloni lungi, e ok!

,,Sunt chiar obsedată”

Care e piesa de rezistență din garderoba ta?

Cred că sneakersii, deși acum sunt foarte elegantă, de obicei port sneakersi, îmi plac foarte mult și sunt chiar obsedată și urmăresc tot felul de trend-uri cu sneakersi care apar să-i cumpăr de pe anumite site-uri, care nici măcar nu sunt din Europa. Deci cred că asta e mica mea obsesie.

Și ca haine?

Nu am o obsesie anume, sincer. Sunt o persoană foarte cameleonică, în fiecare zi îmi place să-mi schimb stilul. Nu am un stil anume, dar pot să zic că în ultimul timp îmi plac lucrurile supradimensionate și mi se pare că te fac mai slabă, contrar gândurilor mele anterioare.