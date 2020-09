Carmen Grebenișan are o boală extrem de neplăcută. Diagnosticul doctorilor a fost categoric

Carmen Grebenișan le-a spus fanilor de pe rețelele de socializare una dintre cele mai mari dureri ale ei. Vedeta suferă de o boală grea, iar medicul i-a dat verdictul crunt.

Potrivit ultimei declarații făcute de vedetă, aceasta nu trece prin cea mai bună perioadă a ei. Creatoarea de conținut a făcut dezvăluiri dureroase în ultimul story de pe Istagram. Starea sa este destul de precară.

Influencer-ul a mărturisit internauților diagnosticul crunt pus de către doctori, povestind ce pași trebuie să facă pentru a se vindeca. Frumoasa roșcata suferă de gastrită cronicizată, de pe urma Helicobacterului, o boală extrem de neplăcută care se manifestă prin dureri abdominale, arsuri gastrice sau scăderea bruscă în greutate.Vedeta nu își pierde speranța și este convinsă că tratamentul o va ajuta, chiar dacă schema de urmat nu este una tocmai ușoară.

Carmen trebuie să respecte o dietă foarte strictă, care presupune renunțarea la zahăr, îndulcitori, prăjeli, conserve, mâncare picantă, alcool și țigări. Cu toate acestea vedeta nu și-a pierdut simțul umorului.

Chiar dacă această dieta pare să fie una cât se poate de grea, tânăra este pozitivă și vede acest lucru ca pe o perioadă de curățare a organismului, consumând doar alimente sănătoase și benefice pentru corp.

„Deci practic mă pocăiesc. Patru luni mă duc la mânăstire. Glumesc!”, a spus vedeta pe Instagram.

„Partea bună este că o să am o dietă destul de sănătoasă și nu mă mai îngraș. Nu am voie pâine, nu am voie zahăr și o să fie bine.”, a mai adăugat Carmen Grebenișan.