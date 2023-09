De ce au divorțat Oana Zăvoranu și Alex Ashraf după 7 ani de căsătorie. Motivul este total neașteptat

E oficial: Oana Zăvoranu și Alex Ashraf divorțează. Confirmarea a venit chiar din partea brunetei, care a precizat că separarea va avea loc la judecătorie, nu la notar, fiindcă aceasta a fost alegerea partenerului său. Care este motivul pentru care cei doi nu mai formează o familie. Foto

Păreau să formeze unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea mondenă, însă realitatea demonstrează altceva. Despre despărțirea dintre cei doi parteneri de viață se vorbea încă din anul 2021, însă nimeni nu a confirmat zvonurile din perioada respectivă. Acum însă este oficial.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au cunoscut în urmă cu aproximativ un deceniu, într-o perioadă în care bruneta nu mai credea în dragoste și în relații serioase. Cel care avea să-i devină soț a știut exact cum să-i ajungă la inimă, astfel încât în urmă cu 7 ani s-au și căsătorit.

Doar că relație nu pare să fi trecut testul timpului, din nefericire. Cei doi parteneri au decis să divorțeze. Separarea va avea loc prin acord, însă nu la notar, fiindcă bărbatul originar din Betleem ar fi refuzat această opțiune. Afaceristul a ales să depună actele pentru divorț direct la judecătorie.

Chiar Oana Zăvoranu a confirmat toate zvonurile, dezvăluind totodată aspecte neașteptate ale relației de iubire cu fostul său partener. Mulți nu s-ar fi așteptat, însă se pare că Alex Ashraf este împreună cu o altă femeie de circa un an și jumătate. Bruneta a ținut totul secret… până acum.

Alex Ashraf ar fi ținut sub papuc de către o altă femeie, care ar lucra la un bordel, în Geneva, Elveția, potrivit spuselor Oanei Zăvoranu. De fiecare dată când aceasta pleacă, bărbatul o așteaptă liniștit acasă, în România. Se pare că bruneta ar fi știut despre relația celor doi, însă a ales să tacă.

”Nu are voie (să aibă Instagram – n.r.). E ca la pușcărie unde e. Casa în care stă, mobila, mașina, tot… Sunt luate din banii soției (ai ei – n.r.). E la bordel fizic, în Geneva, Elveția. El stă cumințel să o aștepte. Sunt de un an și jumătate împreună, dar am tăcut eu”, a spus Oana Zăvoranu, potrivit Fanatik.ro.