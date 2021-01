Oana Zăvoranu dă de pământ cu Pepe. Artistul, lovit în cel greu moment din viața sa

Oana Zăvoranu își întoarce privirea tăioasă de la reginele Instagramului spre fostul ei soț. Artistul a primit o lovitură extrem de dură din partea actriței din serialul românesc „Sacrificiul”.

Oana Zăvoranu lasă pentru un moment criticile tăioase asupra personajelor mondene cu care și-a obișnuit deja fanii și își întoarce cuvintele grele către fostul său soț. Nu este pentru prima dată în ultimii ani când Querida a revenit la subiectul care a stat mult pe prima pagină a ziarelor.

Aceasta nu s-a ferit să spună că Pepe ar putea clar să profite de pe urma scandalului în care se află cu mama copiilor săi pentru o mai mare atenția asupra sa, pentru a obține concerte și a profita de pe urma popularității crescute în presă.

Bruneta a fost întrebată ce părere are despre piesele pe care fostul partener i le dedica, fiind deja zvonit faptul că multe din cântecele din acea perioadă îi erau dedicate. ‘Nu știu despre ce sau cine cânta că eu nu suportam nici când eram cu el să îl aud cântând…Dar am auzit că erau cam despre mine…posibil, păi despre cine să cânte ca să aibe și el un concert, două?’, a declarat Zăvoranu pentru ciao.ro.

‘Lor le place prosteala asta pe care publicul o halește ușor și minciuna în care trăiesc de când s-au luat… Aia nu a fost dragoste, totul a fost forțat, acolo au fost alte chestii ca să mă distrugă pe mine… Dar eu am imunitate la amenințări sau manevre din astea. Se vor împăca pentru că vor pune batista pe țambal…’, a mai spus vedeta.

„Și eu și multă lume știm chestii despre căsătoria ăstora doi, cât de ‘mult o iubea pe Fiona și cum părinții lui practic au făcut niște înțelegeri ca între ‘cuscrii ca să fie totul bine… Știu mult mai multe decât pot spune și ei știu toți că știu! Lumea care vrea să creadă în baliverne e liberă să fie naivă! Oamenii pot vedea cu această ocazie cât de sinceri sunt ăștia amândoi, care până acum trei săptămâni ‘pozau în familia perfectă, minunată și eternă. Dacă într-adevăr l-a înșelat asta, bine i-a făcut! Eu am mai multe info și despre el și despre ea. Nu mă interesează situația lor, dar de dat cu părerea pot să îmi dau că am cu ce! El oricum fără mine e zero barat…”

Oana Zăvoranu