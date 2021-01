Oana Zăvoranu, atac dur la Ramona Gabor. A publicat imagini rușinoase cu diva din Dubai

Oana Zăvoranu a fost atacată în instanță după criticile și afirmațiile foarte dure făcute la adresa unor vedetele de la noi. Acest lucru nu a făcut-o să înceteze cu noul proiect cu care i-a surprins pe fani. Actrița a publicat acum câteva imagini rușinoase cu Ramona Gabor.

Multe dintre divele de la noi pe care le-a discutat aprig în cadrul emisiunii sale de pe YouTube au atacat criticile sale în instanță, dar asta n-a făcut-o pe brunetă să se teamă să-și spună punctul de vedere. Acum, celebra actriță din serialul românesc „Sacrificiul” o ia la puricat pe nimeni alta decât Ramona Gabor.

Amintim că sora Monicăi Gabor a plecat de ani buni din România și a ales să-și dezvolte câteva afaceri în Dubai, punctul de mijloc al luxului. Se pare că opulența și prezentul cu fast de departe de meleaguri nu șterg cu buretele evoluția acesteia pe care Oana Zăvoranu nu doar că nu a dat-o uitării, ci a adus-o în prim-plan pentru fanii ei.

Artista a publicat în story o serie de ipostaze pe care poate afacerista ar fi vrut să nu le mai vadă public. Mai exact, este vorba despre fotografii în care aceasta a fost luată pe nepregătite sau pur și simplu imortalizarea unor momente din urmă cu mulți ani în care imaginea ei nu se mai identifică la fel de bine cu cea de acum.

De asemenea, actrița nu s-a oprit aici, așa că a continuat atacul dincolo de imagini. Vedeta a scris câte un mesaj lung și cuprinzător în dreptul fiecăreia, astfel ca fanii să înțeleagă exact diercția pe care o trasează atunci când vine vorba de personajul Ramona Gabor.

,,Despre asta zici? (n.r. Ramona Gabor) Păi ce aere sa am? Uite-te la ea si zi-mi ce sa cred de gaina asta?… fata o recomanda mai bine si aura ‘IMPUNATOARE’ Cica e ‘bussiness’ woman are o gramada de chestii, tresli, socoteli prin Dubai si ea si cocostarca ailalta de sor’sa…dar le-a purista presa pe ambule si sunt doar cu ‘domni’ generosi dupa ele si mare fomita in glanda. Ce sa veni nici urma de afaceri bai nene? va vine sa credeti? eu sunt ‘socata’ la aflarea acestor vesti. Lasati afacerile ca sunset in filament si concentrati-va pe ce stiti voi mai bine. Harfele voastre obosite mai tin doar la alea de la gradi”, a scris Oana Zăvoranu în dreptul fotografiei compromițătoare cu Ramona Gabor.