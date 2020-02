Oana Roman o jignește pe Irina Rimes. ”E incultă grav!” Ce a putut să spună despre ea

Irina Rimes este în mijlocul unui scandal monstru despre controversele apărute în urma unor declarații pe care artista le-a făcut despre operele lui Brâncuși, după ce a fost desemnată ambasadoarea Zilei Naționale Constantin Brâncuși. Oana Roman, vizibil deranjată de faptul că solista a primit acest titlu, a aruncat mai multe replici dure la adresa juratului de la ”Vocea României”. ”E incultă grav”, a jignit-o vedeta.

Irina Rimes a fost numită de ministrul Culturii noul ambasador al Zilei Brâncuși, care va fi sărbătorită pe 19 februarie, atunci când se vor împlini 144 de ani de la nașterea celui mai apreciat sculptor din lume. Desemnarea juratului de la ”Vocea României” în această poziție a stârnit revoltă, dar și ironii la adresa Irinei Rimes, în special după ce aceasta a făcut declarații privitoare la operele lui Constantin Brâncuși.

„Eu sunt mai mainstream. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. N-am avut mereu tangență foarte foarte mare cu cultura, cu cultura ne-contemporană pentru că am fost și eu copil, am crescut la țară. În momentul când am început să-l descopăr pe Brâncuși, m-au fascinat lucrările lui că nu reprezentau neapărat cum se numesc. Se numește Poarta Sărutului, dar parcă nu înțelegeam de ce se numește așa”, a spus Irina Rimes.