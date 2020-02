Replica fabuloasă a lui CTP pentru Irina Rimes, în plin scandal. Când „pavianul” și Brâncuși intră în Google Trends

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre scandalul zilei, cel în care a fost implicată Irina Rimes și…Constantin Brâncuși. Vedeta a fost numită ambasador al Zilei Constantin Brâncuși, însă recunoaște că nu știe dacă este chiar cea mai bună alegere.

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre numirea Irinei Rimes drept ambasador al Zilei Constantin Brâncuși

„Nu ştiu dacă sunt cea mai bună alegere(…)”Eu sunt mai main-stream aşa. De mică am ştiut de Coloana Infinitului şi m-a fascinat, dar nu știam ce reprezintă, nu înțelegeam această abordare. Am fost la Târgu Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor. Şi când am văzut Coloana Infinitului pentru prima oară am avut impresia că mă întâlnesc cu ceva care nu era din lumea mea, dar parcă mereu a fost prezent în lumea mea”, a spus artista în conferinţa de presă organizată la Muzeul de Artă.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu compară numirea cântăreței Irina Rimes drept ambasador al zilei Constantin Brâncuși cu comparația făcută de el cu frezura Vioricăi Dăncilă cu pavianul. Această comparație a făcut ca ”pavianul” să fie printre cele mai căutate cuvinte pe Google, fiind în Google Trends, la fel cum acum este căutat de toată lumea Constantin Brâncuși.

„Eu am avut o idee similară înaintea domnului ăsta de la Cultură, care văz că acum a scos capul. Până acum, îl apreciam pentru faptul că stă la apă adâncă, stă acolo, la Cultură, bani nu sunt prea mulți… E, în sfârșit, a scos și dânsul capul să se afirme, a spus că dom’le, dacă Ion Ștefan (cel de la Dezvoltare) a scos capul, haide, domnule, să ies și eu cu ceva! Și iese cu asta” – a comentat ironic gazetarul Cristian Tudor Popescu.

„Eu am avut o idee la fel de bună, chiar mai bună: păi, știți câte accesări pe Google a avut pavian? Cuvântul pavian. După ce am comparat coafura doamnei Dăncilă cu podoaba capilară a maimuței în chestiune? Enorm! Au apărut după aceea știri, în pagina de analiză media, ș.a.m.d: Domnule, formidabil, un spike pe Google, toată lumea căuta să vadă pavianul, senzațional!” – a continuat gazetarul.

”E dulșe accentul ăsta moldovenesc”

„E, nu e nicio deosebire între căutarea pavianului și căutarea pe Google a lui Constantin Brâncuși, acum, powered by Irina Rimes, adică garantat de Irina Rimes. Eu n-am nicio problemă cu doamna că vorbește cu accent moldovenesc. Chiar îmi place. E dulșe accentul ăsta moldovenesc (…) Dar doamna Rimes a spus „eu sunt mai mainstream” la un moment dat.

Doamnă Rimes, cântați frumos, dar știți ce e aia mainstream? Din moment ce spuneți că dvs sunteți mainstream și dup-aia vorbiți de Brâncuși, că ați fost văduvită de informații în legătură cu el, deci a fost ceva nișat, ceva în margine – că mainstream asta înseamnă, curent principal, nu ceva la care să aveți acces – deci dvs sunteți mainstream și Brâncuși e margine!” – a declarat Cristian Tudor Popescu pentru Digi24.

Celebrul gazetar a spus că trebuia să fie numit în locul Irinei Rimes vloggerul Selly, cu care a intrat în conflict însuși Cristian Tudor Popescu. Astfel, căutările pe internet despre Constantin Brâncuși ar fi explodat.

„Dacă doreai, de pildă, și mai multe accesări pe Google la Constantin Brâncuși, de ce nu a fost numit ambasador vloggerul Selly? Păi, se rupea Google-ul, domnule!” – a adăugat gazetarul.