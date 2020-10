Oana Roman, momente emoționante. A plâns în hohote. Ce s-a întâmplat

Oana Roman s-a emoționat până la lacrimi, după ce aceasta a primit un mesaj special din partea unei persoane. Astfel că vedeta a mărturisit de îndată cum s-a simțit, după ce l-a citit.

Oana Roman, momente emoționante

Oana Roman este o persoană respectată și apreciată de mulți. Pe rețelele de socializare, vedeta are mii de urmăritori, care, evident, se împart în două tabere: pro și contra sa. Astfel că după ce Oana Roman a povestit câteva episoade de bullying care au avut loc în copilăria sa, la școală, bruneta a primit și un mesaj de susținere din partea unei persoane.

„Azi am primit un cadou. Care a venit cu o urare și un text scris pe Instagram de cea care mi l-a oferit. Este cel mai impresionant și mai frumos text despre mine. Niciodată nu am fost atât de impresionată de ceva scris despre mine. Am plâns în hohote de emoție. Mulțumesc”, a scris Oana Roman la InstaStory.

Oana Roman a mai mărturisit și că părinții s-au implicat în creșterea ei și a surorii sale, dar după Revoluție, ea s-a simțit ”abandonată” din partea tatălui, care era implicat în politică, iar mama ei îl susținea întotdeauna.

”Nu m-am simțit neiubită. Dar poate că nu și-au arătat afecțiunea așa cum aș fi vrut eu. Mama e ca mine, a avut o viață grea, a avut probleme medicale, a muncit toată viața. A avut grijă de cei doi copii, eu și sora mea. (…) Am simțit, atunci, sentimentul acela al abandonului. Pe tata îl interesa mai mult să facă legi, era implicat în politică, mama îl sprijinea, îl susținea. Lumea spunea că am șofer, dar aș fi renunțat la tot ca ei să fie alături de mine, să simt afecțiunea lor”, a mai povestit vedeta la o emisiune de televiziune.

Oana Roman a slăbit vizibil

Oana Roman se află încă într-un amplu proces de transformare fizică. Vedeta a reușit să slăbească foarte mult în ultima perioadă, iar rezultatele sunt foarte vizibile.

„Acum un an nu as fi putut sa mi imaginez ca voi putea sa am astazi aproape 5 masuri mai putin la haine. M-au ajutat rezulatatele extraordinare ale procedurilor de remodelare corporala si ambitia mea de a tine dieta. Nu exista minuni. Aparatele sunt foarte bune, dar fara dieta nu rezista rezultatele. Acum continuu si apoi ma voi menține. Pentru asta trebuie in continuare ambiție.

NU M-AM OPERAT SI N-AM SLABIT PESTE NOAPTE. Si da, ca să îmi mentin dieta am nevoie de ajutor, iar ceaiul despre care am vorbit azi ma ajuta dar doar pentru ca în continuare tin dieta. Si ma ajuta sa îmi continui dieta si sa am energie chiar dacă mănânc foarte puțin. Asta este adevărul! Si va spun si va explic pentru ca primesc sute de mesaje pe zi cu întrebarea: cum ai slabit? Dacă nu va place unora răspunsul meu, altul nu am”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.