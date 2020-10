Cum a slăbit Oana Roman, de fapt. Așa elimină grăsimea din corp: ”Simți durere 2-3 minute”

Oana Roman a reușit să slăbească, iar acum le mărturisește fanilor cum a reușit să facă schimbarea. Vedeta le vine în ajutor doamnelor și domnișoarelor mai plinuțe care se străduiesc să-i ia exemplul și să-și schimbe viața.

A reușit să închidă gurile rele! Oana Roman a slăbit considerabil, iar acum se bucură să ghideze și alte femei în drumul care a făcut-o să se simtă din nou bine în pielea sa. Vedeta a fost una dintre cele mai criticate persoane publice atunci când a venit vorba despre stilul vestimentar și kilogramele în plus. Deși a ieșit la rampă să declare că se simte bine și că silueta sa o mulțumește așa cum este, cârcotașii au continuat cu diverse jigniri, care au fost folosite chiar și de colegi cu care se găsea pe la diverse evenimente mondene. Cea mai cunoscută pentru cuvintele extrem de aspre aduse la adresa soției lui Marius Elisei este nimeni alta decât Oana Zăvoranu. Acum, Oana și-a schimbat viața și a demonstrat tuturor că poate, dacă vrea.

Din păcate, din cauza unei operații care i-a lăsat urme adânci, Oana nu poate să se folosească de unantrenament sportiv aparte, pentru că procedura de care a avut parte e foarte mare. Cu toate astea, vremurile au adus nenumărate metode prin care poate scădea în centimetri, printre care și o modalitate prin care grăsimea se topește pur și simplu. ”Nu pot merge la sală, pentru că am o operație foarte mare la abdomen. Fac o procedură care îngheață localizat grăsimea la -11 grade, care apoi se elimină. Simți durere foarte puțin, 2-3 minute, după care nu mai simți nimic. După ce se termină procedura, simți puțin locul amorțit. Grăsimea înghețată stă 70 de minute, apoi se elimină natural din corp”, a spus Oana Roman la Antena Stars.

„Cum ai slăbit? Ei bine, eu v-am tot explicat de-a lungul acestor luni cum am reuşit să slăbesc. Unii dintre voi sunteţi uşor sceptici în legătură cu acest subiect şi mă tot întrebaţi în continuare cum am slăbit. Nu mi-am făcut operaţie de micşorare a stomacului pentru că eu nu am voie să mă ating de zona aceea deoarece am o operaţie foarte complicată la nivelul abdomenului şi nu am voie să fac aşa ceva. Am reuşit să slăbesc cu două lucruri: ţin un fel de dietă pe care mi-am inventat-o singură în sensul în care mănânc din toate, dar foarte puţin. Practic, mănânc un fruct sau o jumătate de covrig dimineața, la prânz mănânc o ciorbă, o supă sau o friptură şi seara, în general, nu prea mai mănânc nimic. În acelaşi timp, fac proceduri de remodelare corporală”

