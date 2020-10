Secretul cu care Oana Roman nu se oprește din slăbit. E la îndemâna tuturor românilor!

Oana Roman a reușit tot ce și-a propus în ultima perioadă. Vedeta s-a mutat în casă nouă, s-a împăcat cu soțul și, cu toate că a avut o perioadă aglomerată, nu a uitat nici de dietă. În câteva luni, vedeta a slăbit kolograme bune cu ajutorul unui nou stil de viață, a unor proceduri de remodelare corporală și a unui ceai pentru slăbit, în vogă printre persoanele publice. Mai încrezătoare și mai slabă, așa o vedem acum pe Oana Roman.

Oana Roman a slăbit spectaculos. Secretul care a ajutat-o să se subțieze

Oana Roman a început procesul slăbirii în urmă cu mult timp, afirmând că dorește să scape de kilogramele în plus într-un mod natural, fără să apeleze la bisturiu. Și a reușit! Vedeta a dat jos multe kilograme, dar performanța ei putea să se năruie în pandemie, însă ambiția a fost mai mare. Deși a stat în casă, nu s-a numărat printre persoanele care s-au plâns de kilograme în plus. Dimpotrivă, vedea a slăbit.

„De când a început izolarea mea, se fac aproape două săptămâni, am slăbit trei kilograme. Nu am dormit și aproape că nu am mâncat nimic”, povestea atunci fiica fostului premier al României.

Dar aceasta nu s-a oprit aici. Din martie și până acum a mai reușit să scape de puțin surplus, așa că astăzi o vedem într-o formă de zile mari. Vedeta a publicat două fotografii în care este îmbrăcată într-un body negru, alături de un text în care explică urmăritorilor săi cum a reușit să-și atingă unul dintre scopurile vieții sale.

„Nu m-am operat și n-am slăbit peste noapte”

„Acum un an nu as fi putut sa mi imaginez ca voi putea sa am astazi aproape 5 masuri mai putin la haine. M au ajutat rezulatatele extraordinare ale procedurilor de remodelare corporala si ambitia mea de a tine dieta. Nu exista minuni. Aparatele sunt f bune dar fara dieta nu rezista rezultatele. Acum continui si apoi ma voi menține. Pentru asta trebuie in continuare ambiție

NU M AM OPERAT SI N AM SLABIT PESTE NOAPTE. Si da, ca să îmi mentin dieta am nevoie de ajutor, iar ceaiul despre care am vorbit azi ma ajuta dar doar pentru ca în continuare tin dieta. Si ma ajuta sa îmi continui dieta si sa am energie chiar dacă mănânc foarte puțin. Asta este adevărul! Si va spun si va explic pentru ca primesc sute de mesaje pe zi cu întrebarea : cum ai slabit? . Dacă nu va place unora răspunsul meu, altul nu am.