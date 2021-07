Oana Roman, gest extrem de urât de ziua lui Petre Roman. Ce a spus live, la TV

Oana Roman a fost copleșită de emoții și a făcut urări pentru sora ei, Catinca Roman, dar și pentru tatăl ei, Petre Roman. Sora ei este născută în aceeași zi cu tatăl ei, motiv pentru care a avut un mesaj, dar a ținut să amintească și că are momente când se simte ”orfană de tată”.

Oana Roman a spus cât își apreciază tatăl, dar și ce nemulțumiri are legat de acesta. Ea a spus că regretă că este foarte ocupată și că lipsa de timp nu i-a permis să își sune tatăl până la ora aceasta, însă vrea spună public că îl iubește și îl admiră.

Oana Roman a afirmat că de multe ori și-a dorit să îi calce pe urme tatălui său, să fie la fel de organizată și de disciplinată ca el.

„Mi-a zis că pleacă de ziua lui undeva. Îmi pare rău că nu am apucat să îl sun pentru că am niște zile foarte aglomerate. Am ajuns acasă la 1 noaptea. Cam așa sunt zilele mele. Eu îi doresc să fie la fel de în formă ca până acum. Arată extraordinar, dar cu ce preț. Cu o viață disciplinată, cu mult sport și cu multă grijă.

Chiar îmi doresc să fie bine. Disciplina lui este un lucru pe care îl admir la el. In ultimii ani am devenit și eu mai disciplinată.

El în fiecare zi învață, citește și evoluează. Admir foarte mult faptul că nu l-am auzit vorbind de rău pe cineva. Cred că de două ori l-am auzit pierzându-și cumpătul, dar de altfel reușește să trateze lucrurile cu o diplomație incredibilă. Eu sunt mai impulsivă.”, a spus Oana Roman.

„Îmi lipsește prezența lui, pentru că sunt momente când mă simt orfană de tata pentru că nu reusim să ne vedem atât de des precum așa mi-aș dori. Isa îl iubește foarte tare. De fiecare dată când aude numele lui tresare.”, a spus aceasta.