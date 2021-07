Oana Roman iese la atac. Ce plănuiește să îi facă Vicăi Blochină după ce s-au certat EXCLUSIV

Scandalul dintre Oana Roman și Vica Blochina, cândva bune prietene, a luat amploare. În apărarea Oanei sare sora ei, Catinca Roman: ”Oana o s-o dea în judecată, dacă Vica mai continua acest circ”, ne-a spus aceasta, pentru playtech.ro

Scandal imens în showbiz! Oana Roman, atac la adresa Vicăi Blochina

Vica Blochina, despre Oana Roman: ”A făcut Sorbona și se milogește la toată lumea, că nu are bani”.

Oana Roman și Vica Blochina au fost, cândva, prietene la cataramă. Erau împreună la evenimente, dar și în vacanțe, dovadă stând și fotografiile din concediile de lux. Însă, amiciția lor e acum de domeniul trecutului, după ce Vica Blochina i-a adus acuzații dure Oanei Roman:

“Când am fost în Egipt, i-am spus că exagerează cu Photoshop-ul. S-a luat de mine și mă făcea tâmpită. Îmi spunea că își face nu știu ce la față, atât. I-am spus că, în pozele pe care le are, pare mai slabă ca mine, nu cred că-și dădea seama. Cred că totul a fost până la bani. De aia nici nu mai are prieteni, la toți se duce să se milogească, se ducea la ei să bea, să mănânce și chiar i-am spus să termine cu milogeala pentru că se tot laudă că vine dintr-o familie cu pretenții.

A făcut Sorbona și se milogește la toată lumea, că nu are bani, că nu are mașină, că nu are nu știu ce… Am dus-o de mână și i-am arătat pas cu pas ce trebuie să facă și cu hainele și cu tot Oana își făcuse un plan bine conturat.

Când ne-am întors din Egipt, acolo unde am petrecut ziua ei de naștere, Oana m-a rugat să vin cu ea la mare, în Mamaia, pentru că nu avea cu cine să meargă, dar ea, de fapt, avea deja scenariul făcut. Fără să știu despre ce este vorba, s-a combinat cu un individ, s-a pozat în mașinile lui de lux pentru a-l face gelos pe Marius”, a mărturisit recent Vica Blochina pentru Cancan.ro.

Oana Roman i-a dat replica fostei prietene: ”Vica dă dovadă de lipsă de caracter!”

Oana Roman i-a dat replica fostei prietene, Vica Blochina, care, la supărare, i-a dezvăluit toate secretele: „Niciodată, dar niciodată să nu îți bârfești public prietenii. Orice s-ar întâmpla și oricât de supărat ai fi. Pentru că asta dă dovadă de lipsă de caracter, de educație și de bune maniere, dar și de prietenie. Dacă ai o problemă cu un prieten, îl suni și îi spui ce ai de spus, sau te întâlnești cu el și îi spui în față ce ai de spus. Nu public, niciodată!”, a menționat Oana Roman pe un Instastory.

Catinca Roman sare în apărarea Oanei, celebra ei soră

În urma acestor acuzații grele, Catinca Roman sare în apărarea surorii ei, Oana Roman: “Din câte o cunosc pe Oana, dacă Vica o să mai facă în continuare asemenea circ prin presă, Oana o să aleagă să o dea în judecată”. De asemenea, Catinca Roman ne-a mai mărturisit, pentru playtech.ro, că mai elegant ar fi fost dacă-și rezolvau conflictul între patru ochi:

“Indiferent de ce s-ar fi întâmplat între ele, lucrurile astea cred că trebuia să i le spună Oanei, nu să facă tam-tam prin presă. Asta este dorință de atenție. Oamenii de un anumit nivel pot ajunge la o înțelegere. Nu își dispută ceva concret ele două. Așa toată lumea poate să zică orice. Nu mi se pare ceva rău să te duci pe barter sau să ai anumite reduceri la vacanțe. Până la urmă, nu dai nimănui în cap”.