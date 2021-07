Oana Roman, distrusă de durere. Mesajul transmis cu ochii în lacrimi despre mama ei. În ce stare se află, de fapt, Mioara Roman

Oana Roman trece prin clipe foarte dificile, iar asta pentru că mama ei nu se simte deloc bine. Vedeta a vorbit despre ce se întâmplă acum în viața lor și ce urmează să facă.

Obosită, Oana Roman a apărut pe Instagram, acolo unde le-a povestit urmăritorilor ei prin ce trece. Se pare că Mioara Roman nu se simte deloc bine, iar fiica ei încearcă să facă tot posibilul ca ea să își revină. Oana a spus că mamei sale i se vor face analize suplimentare la centrul în care se află, însă nu a vrut să dea mai multe detalii.

Ea a mai vorbit cu fanii ei de pe Instagram de dimineață, spunându-le că trece prin clipe de coșmar și că are nevoie de odihnă. În plus, ea le-a pormis că le va dezvălui ce se întâmplă, însă nu acum.

”În sufletul meu e zbucium, vom vorbi despre asta la momentul potrivit. Și nu, nu are legătură cu Marius. Noi suntem bine. Am venit pentru ca Isa să simtă totuși că e vacanța mare, să ne petrecem weekend-ul așa cum i-am promis. Dar nu o să fiu foarte prezentă zilele astea pe Instagram, așa cum sunt de obicei, pentru că am nevoie să mă odihnesc puțin și să-mi revin, am avut câteva zile foarte grele, deși nu am arătat lucru ăsta pentru că ține doar de mine.

O să vorbim la momentul potrivit, dar nu sunt cea mai în formă. Am nevoie de un pic de liniște și de un moment în care să-mi adun gândurile și să mă dezmeticesc după zilele astea. Repet, o să vă povestesc totul, dar nu acum”, a spus Oana Roman.