Oana Roman a făcut-o praf pe Oana Zăvoranu într-o singură frază. Cum a umilit-o pe Querida

Scandalul dintre Oana Zăvoranu și Oana Roman pare să nu se mai termine. După ce în ultima vreme a criticat-o pentru că își modifică pozele, acum actrița a găsit altceva să îi reproșeze vedetei.

Oana Zăvoranu a comentat o fotografie cu Oana Roman și Pepe, spunând „Ursoaico, când te apropi de bichon, și peruca o ia razna.”

Fără să stea prea mult pe gânduri, Oana Roman a observat greșeala de gramatică pe care actrița a făcut-o, faptul că a uitat un „i”, așa că a taxat-o imediat.

Cât de frumos să dai cu hate fiind în halul ăsta de agramat!!”, a spus Oana Roman.

Oana Zăvoranu a declarat că ea crede că Oana Roman este îndrăgostită de Pepe și după divorțul artistului de Raluca a sperat că va fi ceva între ei, motiv pentru care și ea s-ar fi despărțit de Marius Elisei.

„El pentru mine, ca să mai lămurim alte aberații care le fac tot felul de oameni pe Instagram. Eu toată viața mea mi-am dorit o familie mare și, mai ales, am visat să am un frate, pentru că eu am doar o soră, care este mult mai mare decâ mine. Nu am avut o relație apropiată.

Dumnezeu mi-a dat frate care nu este de sânge, dar este mai mult decât atât. Pepe este fratele meu, ca și cum ar fi sânge din sângele meu și-l iubesc ca pe fratele meu, cu toată ființa mea”, a declarat Oana Roman.