Oana Roman, despre relaţia cu Marius Elisei. Ce face de dragul Isabelei: „Las lucrurile să vină de la sine”

Când nimeni nu se aștepta, Oana Roman a făcut noi dezvăluiri despre relația cu Marius Elisei, tatăl fiicei sale, Isabela. Fiica lui Petre Roman a sugerat că nu renunță la ideea unei împăcări cu fostul său partener de viață, de care a mai fost divorțată în trecut.

Au trecut nouă ani de când Oana Roman și Marius Elisei și-au jurat dragoste pe vecie. De-a lungul timpului, cei doi au trecut prin numeroase provocări pe plan emoțional. Au ajuns în prag de divorț în repetate rânduri, după care bărbatul a decis să ducă procesul până la capăt.

Nu a trecut mult timp de la despărțirea oficială, iar partenerii au decis să își mai acorde o șansă. Lucrurile nu par să fi mers așa cum se credea în spațiul public, fiindcă după multe neînțelegeri și certuri, părinții fetiței ce poartă numele Isabela au decis să se despartă.

De atunci, au continuat să existe unele interacțiuni între cei doi foști parteneri de viață, mai ales în circumstanțele în care au un copil împreună. Niciodată, după ultima despărțire oficială, ce a avut loc la începutul anului 2023, nu au mai dat semne de împăcare – cel puțin, nu oficial.

În cea mai recentă intervenție pentru presa românească, Oana Roman a adus în discuție acest detaliu. Fanii săi nu mai știu ce să creadă despre natura legăturii dintre părinții Isabelei. Fiica lui Petre Roman a făcut dezvăluiri la care puțini dintre telespectatori s-ar fi așteptat.

În cea mai recentă intervenție pentru presa românească, Oana Roman a oferit noi detalii despre relația sa cu tatăl Isabelei. Vedeta a dezvăluit că a fost plecată în vacanță la mare cu fiica sa, pentru câteva zile. Ce s-a întâmplat ulterior poate fi interpretabil pentru fanii cuplului.

„A venit și Marius după mine, după noi, aseară ne-am întors, am stat 6 zile în total. Relația dintre noi e okay. (Funcționează relația voastră, ai încredere să stea cu Iza? Am încredere să o las pe Iza cu el, da, normal. Trebuie să aibă și disponibilitate să stea cu ea.

Azi am avut foarte multă treabă și Marius a stat cu ea. (Vine constant?) Da, petrecem timp împreună, s-au mai așezat lucrurile între noi. Doamne-ajută acum… Nu știu dacă ne vom împăca, eu las lucrurile să vină de la sine”, a declarat Oana Roman, la Xtra Night Show.