Adevărul despre despărțirea dintre Oana Roman și Marius Elisei. Ce s-ar fi întâmplat

Au trecut printr-un divorț, dar au încercat să își mai ofere o șansă. Acum și-au declarat război, iar bătăliile se duc în mediul online. Adevărul despre despărțirea dintre Oana Roman și Marius Elisei a ieșit abia acum la lumină. Ce s-ar fi întâmplat între cei doi.

Pentru Oana Roman, primele zile ale anului 2023 au adus o schimbare uriașă în viața sa. După zece ani de relație, ea și Marius Elisei s-au despărțit. Cu toate că nu este prima oară când se ajunge la separare, de această dată pare că nu mai există nicio sansă pentru o împăcare.

În ultimele săptămâni, Oana Roman și Marius Elisei și-a trimis mesaje dure, multe dintre ele pe platformele de social media. Bărbatul, care a devenit mai activ ca oricând în mediul online, a vorbit despre motivul despărțirii.

El dă de înțeles că în ultimul timp, pentru el, acasă nu mai era un refugiu, ci un loc în care era mereu criticat și cicălit, ajungând să evite cât putea timpul petrecut cu mama fiicei sale.

Aia nu mai este familie, aia nu va mai ține mult, o familie de genul ăla. Vorbe care dor, dar realitatea e asta. Din păcate, așa am ajuns. Oare ce să fac?”, a povestit Marius Elisei, în mediul online.

Cu câteva zile în urmă, Oana Roman a transmis că și-a dat seama că acuzațiile și reproșurile pe care și le-au adus ea și Marius Elisei în public nu îi vor face bine fiicei lor, cerându-și iertare dacă a greșit sau exagerat cu reacțiile sale.

„Mai vreau să spun ceva, pentru că tot este duminică și este zi sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim, în care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat, la tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit.

Poate și eu am exagerat pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă și m-am trezit singură cu prea multe pe cap și dacă am greșit, îmi cer scuze și vreau să încheiem”, spunea Oana Roman, pe Instagram.