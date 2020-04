Oana Roman, de nerecunoscut. Cât a slăbit și cum și-a schimbat înfățișarea FOTO

Oana Roma şi-a şocat fanii de pe Instagram cu ultima poză postată. Vedeta a slăbit foarte multe kilograme, este total schimbată, parcă nici n-ar mai fi ea. Unii dintre fanii vedetei au fost de-a dreptul încântaţi, în timp ce alţii spun că fotografia a fost trucată.

Oana Roman, de nerecunoscut. Cât a slăbit și cum și-a schimbat înfățișarea

Oana Roman a scăpat de problemele pe care le-a avut mult timp cu greutatea. Vedeta apare total schimbată într-o fotorafie postată recent pe Instagram. Oana Roman este mult mai slabă, fapt care o face greu de recunoscut. Fanii au fost încântaţi de măsurile luate de vedetă în ceea ce priveşte aspectul fizic.

„Ești superbă Oana! te apreciez ptr. efortul pe care l-ai făcut și-l faci de a slabi dar, cel mai tare apreciez foarte mult cum ai scăpat de gușă!! Fii sincera (cum ești de altfel) câte ședințe ai făcut ptr. gușă? .multumesc„, a scris o fană de-a Oanei Roman pe Instragram.

Alţi fanii, încântaţi de ce au văzut, au întrebat-o pe aceasta ce dietă a ţinut. „A iesit super!? plus ca tu arati fabulos„, a scris o altă fană a vedetei.

Alţi prieteni virtuali au făcut-o pe Oana Roman cu ou şi cu oţet că îi minte şi că îşi modifică pozele. jony_gilly, este unul dintre fanii care o acuză pe vedetă că nu a slăbit. Acesta spune că nu are cum să slăbească atât de mult într-un timp scurt.

„Cam mare diferența între felul cum arătai la TV acum câteva zile si fotografiile de pe Instagram ! Și nu înțeleg de ce minți lumea cu faptul ca ai slăbit când absolut toate fotografiile de aici sunt modificate maxim!

Și nu mai înțeleg un lucru, de ce ii blochezi pe cei ce îți zic adevarul?nu mai credeți oameni buni aburelile unei frustrate, uitați-va la Vorbește lumea de pe 10 Martie și veți observa ca tot aceeași gușă de scroafa are și tot la 100 de kg a rămas!

Prea prost sa fii și sa nu vezi ca e modificata și transformată doar in fotografii! Dacă tu nu te accepți și nu te placi in felul in care arați de ce ai pretenția ca altii sa o facă?„, a scris jony_gilly.