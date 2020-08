Oana Radu s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat vedeta Kanal D în ziua cea mare

Oana Radu a trăit astăzi una dintre cele mai emoționante momente din viață. Astfel, artista a ajuns în fața ofițerului de la starea civilă alături de iubitul ei, Cătălin Dobrescu, unde au spus ”DA”. Oana se declară o femeie fericită și norocoasă în brațele soțului ei.

Artista și iubitul ei eu făcut azi cununia civilă, azi, în Craiova, orașul lor natal. La cel mai important moment din viață. le-au fost alături apropiații acestora. Artista a împărtășit emoția și bucuria cu fanii săi de pe Instagram, acolo unde a scris. ”Am spus DA pentru toată viața”.

Astfel, Oana Radu a arătat impecabil în ziua căsătoriei ei. A purtat o rochie albă care i-a scos în evidență formele și a optat pentru un machiaj natural. De asemenea, coafura a fost una lejeră la care a adăugat un accesoriu de perle albe.

„Sunt foarte fericită alături de tine! Atât de fericită cum nu mi-am imaginat că pot merită vreodată! Atât de fericită încât nu mă gândesc decât la prezent. Sunt sigură că viitorul vine cu ceea ce este întotdeauna mai bun pentru noi, și am învățat să nu regret nimic din ceea ce nu am avut, sau am pierdut.. Nu este un păcat să te îndrăgostești, nu este un păcat să îți asumi, este în schimb un mare păcat să judeci!”, a precizat Oana pentru Viva.