Oana Radu, pusă la zid de prietenul fostului iubit, Alin! “Trăiască cura de slăbire și domnii”

Cântăreața este blamată de cei care i-au fost admiratori pentru decizia de a-și reface viața la numai 4 luni de la moartea tragică a fostului iubit. De asemenea, internauții o judecă și pentru lipsa de franchețe pe care avut-o în perioada când a fost întrebată despre o posibilă relație cu Cătălin.

Trecutul apropiat al Oanei Radu a fost presărat cu suspine, căci destinul a pus-o la finalul anului trecut în fața unui moment cumplit: moartea iubitului său. Timpul s-a scurs, în viața ei a apărut un alt bărbat, dar lacrimile tot curg. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu fostul iubit. Iubitul Oanei Radu a murit la finalul anului trecut, după ce a fost incendiat în scara unui bloc din Craiova.

Lucrurile nu au stat bine pentru veetă după acest moment dramatic din viața ei. Mai mult de-atât, a fost aspur criticată, atât de fani, dar și de apropiați ai fostului iubit pentru atitudinea pe care aceasta a avut-, ulterior evenimentelor în care Alin și-a pierdut viața.

Unul dintre cei mai vehemenți critici ai atitudinii Oanei a fost un bun prieten al iubitului decedat, care a decis să răspundă afirmațiilor făcute de Ona, cum că ar fi suferit după dispariția iubitului, dar la 4 luni de la eveniment, s-ar fi afișat cu altcineva.

Oana a reacționat, imediat, și a încercat să explice ce felde relație a avut cu Alin și de ce nu ar trebui să o judece nimeni.

”Nimeni nu ştie ce fel de relaţie am avut. Noi locuiam împreună, dar nu mai eram împreună. Am ieșit din relația cu Alin cu datorii de trei miliarde. Nu mi-a fost atât de fidel cum mi-aș fi dorit să cred. Eu în trei ani am trăit multe lucruri, atât fizic, cât și psihic. Alin m-a făcut foarte fericită la început. Relația noastră a fost foarte frumoasă la început, s-a transformat apoi. N-a fost un om rău, n-a fost un tiran, dar au fost multe lucruri care pe mine m-au rănit”, a spus Oana Radu.