Oana Radu, dezvăluire uluitoare despre iubitul mort. A recunoscut abia la câteva luni de la deces

Cei doi erau împreună de trei ani, iar cântăreața a suferit mult după ce partenerul său s-a stins din viață. Acum, artista a vorbit despre cum a fost relația lor cu adevărat. Vedeta a recunoscut că Alin a înșelat-o de mai multe ori pe Oana, iar după moarte a lăsat-o cu datorii imense. Oana Radu a recunoscut relația cu noul ei iubit, Cătălin, antrenorul ei personal. Deși o bună perioadă de timp a negat apropierea de acesta, jurnaliștii și fanii ”mirosind” situația, în prima zi din anul 2020 a recunoscut relația. Pentru acest fapt, cântăreața este blamată de cei care i-au fost admiratori pentru decizia de a-și reface viața la numai 4 luni de la moartea tragică a fostului iubit. De asemenea, internauții o judecă și pentru lipsa de franchețe pe care avut-o în perioada când a fost întrebată despre o posibilă relație cu Cătălin.

„Nu am vrut să spun până acum, m-am gândit că este viața mea și nu interesează pe nimeni ce se petrece în ea. Într-adevăr, sunt persoană publică și poate la pachet cu celebritatea vine și transparența, însă am dorit să fiu discretă. Nici acum nu am să spun prea mult, dar vreau totuși să punctez ceva. Eu și cu Alin nu mai eram împreună de aproape un an, stăteam în aceeași casa, însă ca doi străini, ca doi amici, fară să avem o relație de alt gen. Ne-am complăcut așa, poate pentru vă fiecare avea un proiect important și se concentra pe el și nu pe relație. Nici măcar „friends with benefits” nu eram, fiindcă nu mai existau sentimente de niciun fel”, a declarat cântăreața.