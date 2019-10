Cântăreața Oana Radu, transformare uluitoare după moartea iubitului său. Cum a apărut artista în fața fanilor. Imaginea a luat pe toată lumea prin surprindere

View this post on Instagram

Cand cred ca nu poti sa o faci, fa-o de doua ori si fa poze !! Dupa ce in 2014 am slabit peste 60 de kg, in 2019 m-am ingrasat din nou. Luna trecuta am inceput o noua dieta. A doua oara cand slabesc . Am slabit 30 de kg in 50 de zile, de la 104 kg la 75 de kg ! Va invit pe www.slabestecuoana.ro , daca vreti sa aflati cum !! Va puuup ❤️🙏🏻