Ce spune Oana Radu, după ce fanii au acuzat-o că s-a afișat cu noul iubit, la doar 4 luni de la moartea fostului

Ce spune cântăreața Oana Radu după ce fanii au acuzat-o că s-a afișat cu noul iubit, Cătălin, antrenorul ei personal, la doar 4 luni de la moartea fostului partener.

Oana Radu a recunoscut relația cu noul ei iubit, Cătălin, antrenorul ei personal. Deși o bună perioadă de timp a negat apropierea de acesta, jurnaliștii și fanii ”mirosind” situația, în prima zi din anul 2020 a recunoscut relația. Cuplul și-a petrecut împreună noaptea dintre ani, iar pe 1 ianuarie a postat câteva fotografii împreună, ținându-se romantic de mână.

Bravă și asumată acum, Oana Radu a acordat un interviu alături de noul iubit, pentru a răspunde tuturor criticilor primite din partea fanilor. Ce e drept, în primul interviu acordat împreună, cei doi au vorbit despre sport, dietă și antrenamente, dar imaginile și felul în care cei doi se uitau unul la celălalt a spus multe.

Lor le merge bine din ce se vede, iar comentariile fanilor nu ajung la inimile lor, deși curg pe internet. Cântăreața este blamată de cei care i-au fost admiratori pentru decizia de a-și reface viața la numai 4 luni de la moartea tragică a fostului iubit. De asemenea, internauții o judecă și pentru lipsa de franchețe pe care avut-o în perioada când a fost întrebată despre o posibilă relație cu Cătălin.

„Pai parca nu erai un cuplu cu antrenorul tau, acum sunteti?”, „A reușit să-l uite mai repede când a murit iubitul meu mi-a trebuit 2 ani să-mi fac alta relație de uitat nu am cum să-l uit”, Daca te uiti la el pe profil prima poza impreuna e in noiembrie deci da … cat timp o aparut la televizor si ce suferea si plange”, „pai ce vrei sa faca? de intors iubitul ei nu se va mai intoarce din pacate…normal ca are dreptul sa si refaca viata,mai devreme sau mai tarziu”, „Cam repede pentru o relatie, de-abia ti-a murit iubitul”, sunt câteva dintre comentariile fanilor.