Oana Pellea are covid-19. Cum se simte vedeta după ce s-a vaccinat

Oana Pellea a aflat că are covid-19. Vedeta a anunțat pe pagina ei de Facebook că a făcut un test PCR, în urma căruia a ieșit pozitivă la virusul Sars Cov2. Actrița spune că se simte bine.

„E o decizie pentru care ma aplaud din tot sufletul! Mi-am făcut teste rapide rezultat NEGATIV. Astăzi am primit rezultatul PCR -POZITIV. Mi-as fi pus in pericol colegii și pe cei cu care as fi intrat in contact. Traversez o formă ușoară. Nu vreau sa ma gândesc cum mi-ar fi fost fără vaccin!”, a precizat Oana Pellea.

„Sunt vaccinată cu ambele doze. Acum exact o săptămână am luat hotararea sa ma autoizolez după ce am intrat in contact cu o persoana suspecta a fi pozitivă Covid19. Mi am suspendat un spectacol. Am oprit repetițiile. Am anunțat teatrele. Presa a scris: “Oana Pellea, decizie incredibilă luată din cauza covid-19. Actrița a făcut anunțul neașteptat”

Mi as fi pus in pericol colegii și pe cei cu care as fi intrat in contact. Traversez o formă ușoară. Nu vreau sa ma gândesc cum mi ar fi fost fără vaccin! Voi rămâne in izolarea impusă de lege. Aveți grija de voi si de cei de lângă voi! Sanatate tuturor! Nu dau sfaturi nimănui dar mă felicit că m am vaccinat”, a scris Oana Pellea pe pagina ei de Facebook.