Viorel Lis este bolnav, iar Oana Lis face tot posibilul pentru a-l trata pe acesta așa cum trebuie, însă unii au spus că fostul edil a murit deja. Oana Lis, sătulă de zvonurile morţii lui Viorel. Ce au făcut nişte femei din spital când l-au văzut pe fostul edil: „A fost foarte greu”.

Oana Lis a povestit cum s-au speriat niște femei la spital, atunci când au dat nas în nas cu fostul edil al Bucureștiului. Acele femei credeau că Viorle Lis a murit, astfel că s-au speriat când l-au văzut la ele în instituție.

”A apărut o știre cum că Viorel a murit, dar am primit mesaje că l-am lăsat la azil, că l-am lăsat să moară. Pe lângă asta, erau niște doamne la spital când l-au văzut, erau să facă infarct, că femeile alea știau că el a murit! A fost foarte greu să stau în spital cu el, dar am stat pentru el”, a spus Oana Lis în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Oana Lis face multe sacrificii pentru ca Viorel Lis să fie tratat cum trebuie. Astfel, vedeta a ajuns să își vândă lucruri de prin casă pentru a putea plăti tratamentele soțului.

”Nu a mai luat contact cu lumea el, el a stat doar acasă. A trebuit și trebuie să vând lucruri din casă. Am reușit să vând câteva lucruri, le mulțumesc celor care mi-au scris, o să mă mai gândesc ce pot să mai vând din casă. Acum râd, dar doar eu știu câte nopți n-am dormit și am plâns. Eu de multe ori am renunțat la mine, ca să chemi un medic bun acasă trebui să plătești foarte mulți bani. Eu îl duc la azil doar dacă mă calcă mașina. În primul rând eu pot avea grijă de el, nu zic total nu, poate și eu la bătrânețe ajung la azil”, a mai spus Oana Lis.