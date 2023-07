Cum a apărut Oana Lis la piscină, în costum de baie. Imaginea cu soţia lui Viorel Lis a ajuns pe internet

Oana Lis traversează o perioadă grea de când soțul ei s-a îmbolnăvit și are nevoie permanentă de ajutor. Fiindcă ea este singurul lui sprijin, se ocupă îndeaproape pentru ca fostului edil al Capitalei să nu îi lipsească nimic. Cu toate acestea, printre picături, ea reușește să își facă câteva puțin timp și pentru ea. Iată cum a fost surprinsă recent, la piscină.

Cum arată Oana Lis în costum de baie, la 44 de ani

De când Viorel Lis s-a îmbolnăvit și are nevoie în permanență de sprijinul soției sale, Oana Lis trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Nu de puține ori blondina s-a plâns de faptul că le este greu din punct de vedere financiar și că nu beneficiază de ajutorul nimănui.

Astfel, ea este nevoită să se descurce singură și să își îngrijească soțul în vârstă de 79 de ani. Cu toate acestea, vedeta nu se dă bătută și încearcă să vadă partea plină a paharului. Prin urmare, atunci când prinde puțin timp liber, ea profită și se relaxează.

A fost fotografiată la piscină

Cum suntem în plină vară, recent, blondina a ales să meargă la o piscină, acolo unde s-a bucurat din plin de razele soarelui. Îmbrăcată într-un costum de baie roz, dintr-o singură piesă, ea nu s-a ferit să lase să se vadă imperfecțiunile.

Oana Lis a demonstrat încă o dată că este lipsită de inhibiții și că nu o interesează de gura lumii. Astfel, ea a profitat de orele libere pe care le avea și s-a destins la o piscină din Capitală.

De altfel, recent, ea a făcut chiar și o glumă pe rețelele sociale cu privire la kilogramele în plus pe care le are spunând că: „Toate și-au tăiat stomacul și colonul!! Asta e, am rămas cea mai grasă din showbizz!!”.

Cu ce probleme s-a confruntat recent Oana Lis

Cum soțul ei se confruntă cu grave probleme de sănătate, Oana Lis este singura care mai aduce bani în casă și singura care se ocupă de el. Nu de puține ori ea a spus că nu primește ajutor de la nimeni altcineva, chiar și dacă îl solicită.

„Eu trăiesc o discriminare zilnic, mi s-a întâmplat ca Viorel să cadă în casă și e foarte greu, mi-e foarte greu să îl ridic, m-am dus la un vecin și nu a vrut să mă ajute, mi-a zis că l-am deranjat. Aveam nevoie zilele trecute la notar, mi s-a spus ”Nu avem timp, doamnă, notarul pleacă în concediu”. Am sunat la alt notar și mi-au zis că ”nu discriminăm pe nimeni, poate va veni notarul acasă”. Viorel mă are pe mine, dar oamenii care nu au ajutor? Eu nu vreau să pară că mă laud, dar bătrânii trebuie ajutați, fără să judecăm, cine a fost..ce a făcut. Fiecare viață este unică și de la Dumnezeu”, a dezvăluit blondina, în urmă cu ceva timp.

