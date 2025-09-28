Oana Lis, mesaj după moartea Ioanei Popescu. S-au văzut de curând: „A trăit intens”. Ultima imagine cu cele două împreună

Lumea media din România este din nou în doliu, după ce jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută pentru stilul său excentric și nonconformist, aceasta a lăsat în urmă o amintire puternică în rândul celor care au cunoscut-o. Printre persoanele care i-au adus un omagiu se numără și Oana Lis, care a rememorat ultima lor întâlnire și a transmis un mesaj emoționant.
Soția fostului edil al Capitalei a împărtășit, pe rețelele de socializare, o fotografie realizată în vara acestui an, în care apare alături de Ioana Popescu. În mesajul său, Oana Lis a surprins esența personalității jurnalistei:
„Ultima poză pe care o am cu Ioana, de asta vară. Râdeam mult când ne vedeam, indiferent prin ce treceam în viață în rest. Dumnezeu să o odihnească! A fost o apariție unică. Ioana Popescu. Măcar a trăit intens”.
Ioana Popescu a fost una dintre cele mai excentrice figuri din presa și televiziunea românească. De-a lungul timpului, s-a remarcat prin aparițiile sale nonconformiste și prin curajul de a fi diferită. În ciuda problemelor de sănătate care i-au marcat ultimii ani, jurnalista a lăsat o amprentă puternică în memoria colegilor și prietenilor.
Plecare ei prematură, la doar 45 de ani, a lăsat un gol dureros în rândul celor care au cunoscut-o și au lucrat cu ea.
Printre cei care au ținut să transmită un mesaj după vestea tristă s-a aflat și jurnalista Mara Bănică. Aceasta a povestit că o cunoștea pe Ioana Popescu de mai bine de două decenii:
„Pe Ioana am cunoscut-o în redacția ZIUA acum vreo 25 de ani. Era tânără și exuberantă. Excentrică. Ani mai târziu, la Capatos în emisiune, a făcut istorie cu un top al fotbaliștilor. A încercat să cânte, nu prea i-a ieșit. Apoi… s-a pierdut, undeva pe drum. Ca și la Costin Mărculescu, viața ne e dată. Trăirea ne-o alegem. Drum lin, Popeasco! Dumnezeu s-o ierte și să o odihnească în pace!”.