Oana Lis, mesaj după moartea Ioanei Popescu. S-au văzut de curând: „A trăit intens”. Ultima imagine cu cele două împreună

Lumea media din România este din nou în doliu, după ce jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută pentru stilul său excentric și nonconformist, aceasta a lăsat în urmă o amintire puternică în rândul celor care au cunoscut-o. Printre persoanele care i-au adus un omagiu se numără și Oana Lis, care a rememorat ultima lor întâlnire și a transmis un mesaj emoționant.

Oana Lis, mesaj de rămas-bun pentru Ioana Popescu

Soția fostului edil al Capitalei a împărtășit, pe rețelele de socializare, o fotografie realizată în vara acestui an, în care apare alături de Ioana Popescu. În mesajul său, Oana Lis a surprins esența personalității jurnalistei:

„Ultima poză pe care o am cu Ioana, de asta vară. Râdeam mult când ne vedeam, indiferent prin ce treceam în viață în rest. Dumnezeu să o odihnească! A fost o apariție unică. Ioana Popescu. Măcar a trăit intens”.

O jurnalistă cu o viață excentrică

Ioana Popescu a fost una dintre cele mai excentrice figuri din presa și televiziunea românească. De-a lungul timpului, s-a remarcat prin aparițiile sale nonconformiste și prin curajul de a fi diferită. În ciuda problemelor de sănătate care i-au marcat ultimii ani, jurnalista a lăsat o amprentă puternică în memoria colegilor și prietenilor.

Plecare ei prematură, la doar 45 de ani, a lăsat un gol dureros în rândul celor care au cunoscut-o și au lucrat cu ea.

Mara Bănică, amintiri din redacție

Printre cei care au ținut să transmită un mesaj după vestea tristă s-a aflat și jurnalista Mara Bănică. Aceasta a povestit că o cunoștea pe Ioana Popescu de mai bine de două decenii: