Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
28 sept. 2025 | 13:46
de Ionuț Vieru

Oana Lis, mesaj după moartea Ioanei Popescu. S-au văzut de curând: „A trăit intens”. Ultima imagine cu cele două împreună

Monden
Oana Lis, mesaj după moartea Ioanei Popescu. S-au văzut de curând:
Oana Lis a transmis un mesaj emoționant după moartea Ioanei Popescu

Lumea media din România este din nou în doliu, după ce jurnalista Ioana Popescu s-a stins din viață la doar 45 de ani. Cunoscută pentru stilul său excentric și nonconformist, aceasta a lăsat în urmă o amintire puternică în rândul celor care au cunoscut-o. Printre persoanele care i-au adus un omagiu se numără și Oana Lis, care a rememorat ultima lor întâlnire și a transmis un mesaj emoționant.

Oana Lis, mesaj de rămas-bun pentru Ioana Popescu

Soția fostului edil al Capitalei a împărtășit, pe rețelele de socializare, o fotografie realizată în vara acestui an, în care apare alături de Ioana Popescu. În mesajul său, Oana Lis a surprins esența personalității jurnalistei:

„Ultima poză pe care o am cu Ioana, de asta vară. Râdeam mult când ne vedeam, indiferent prin ce treceam în viață în rest. Dumnezeu să o odihnească! A fost o apariție unică. Ioana Popescu. Măcar a trăit intens”.

O jurnalistă cu o viață excentrică

Ioana Popescu a fost una dintre cele mai excentrice figuri din presa și televiziunea românească. De-a lungul timpului, s-a remarcat prin aparițiile sale nonconformiste și prin curajul de a fi diferită. În ciuda problemelor de sănătate care i-au marcat ultimii ani, jurnalista a lăsat o amprentă puternică în memoria colegilor și prietenilor.

Plecare ei prematură, la doar 45 de ani, a lăsat un gol dureros în rândul celor care au cunoscut-o și au lucrat cu ea.

Vezi și:
Noi informații despre situația Ioanei Popescu. Jurnalista va fi înmormântată de stat. Mara Bănică: „Iubitul cere bani, nu vă încurajez”
Trupul Ioanei Popescu nu poate fi ridicat de la IML. Situația este complicată, jurnalista nu mai avea rude în România

Mara Bănică, amintiri din redacție

Printre cei care au ținut să transmită un mesaj după vestea tristă s-a aflat și jurnalista Mara Bănică. Aceasta a povestit că o cunoștea pe Ioana Popescu de mai bine de două decenii:

„Pe Ioana am cunoscut-o în redacția ZIUA acum vreo 25 de ani. Era tânără și exuberantă. Excentrică. Ani mai târziu, la Capatos în emisiune, a făcut istorie cu un top al fotbaliștilor. A încercat să cânte, nu prea i-a ieșit. Apoi… s-a pierdut, undeva pe drum. Ca și la Costin Mărculescu, viața ne e dată. Trăirea ne-o alegem. Drum lin, Popeasco! Dumnezeu s-o ierte și să o odihnească în pace!”.

MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Dumitru Dragomir are o armată de muncitori nepalezi. Incredibil ce salarii le plătește Mitică Corleone
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Adevarul
Dezastrul nuclear secret din inima Rusiei. Unul dintre primele și cele mai grave accidente nucleare mușamalizate timp de trei decenii de sovietici
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Ce a făcut Irinel Columbeanu cu ultimii bani din cont. Mai avea 600.000 de euro: „Nu mi-a păsat”. Cine îl ajuta acum financiar?
Monden
acum 20 de minute
Bărbatul celebru din România care divorțează pentru a șasea oară, la 56 de ani. S-a căsătorit în secret cu o domnișoară de 23, însă cum își spun „Adio!”: „S-a rupt definitiv”
Bărbatul celebru din România care divorțează pentru a șasea oară, la 56 de ani. S-a căsătorit în secret cu o domnișoară de 23, însă cum își spun „Adio!”: „S-a rupt definitiv”
Monden
acum o oră
Selena Gomez a strălucit la nunta cu Benny Blanco. Rochia de mireasă, creată de Ralph Lauren special pentru cântăreaţă. Foto
Selena Gomez a strălucit la nunta cu Benny Blanco. Rochia de mireasă, creată de Ralph Lauren special pentru cântăreaţă. Foto
Monden
acum 4 ore
Horoscop financiar pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie. Cine câștigă mai mulți bani și cine trebuie să fie atent la cheltuieli
Horoscop financiar pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie. Cine câștigă mai mulți bani și cine trebuie să fie atent la cheltuieli
Horoscop
acum 5 ore
Parteneri
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
Click.ro
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935
Digi24
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro