Oana Lis, dezvăluiri dureroase. Soţia fostului primar a recunoscut că a fost nevoită să cerşească: „Am făcut-o”

În spatele zâmbetului ei deobordant, puțini sunt cei care știu drama prin care a trecut Oana Lis în copilărie. Soția fostului edil al Capitalei a făcut dezvăluiri șocante cu privire la tragedia care i-a marcat viața și cum a fost nevoită să cerșească pentru a primi de mâncare.

Oana Lis este una dintre cele mai controversate vedete de la noi din țară. Veșnic zâmbitoare și veselă, blondina a trecut prin multe încercări care au reușit să o întărească și să o pregătească pentru tot ce avea destinul să-i ofere.

Soția lui Viorel Lis a fost dintotdeauna o femeie sinceră, directă și asumată, vorbind în numeroase rânduri despre originile sale umile și despre lipsurile pe care le-a înfruntat în copilărie și adolescență.

Deschizându-și sufletul în fața prietenilor săi virtuali, Oana Lis le-a mărturisit acestora că a fost nevoită să și cerșească în anumite perioade ale vieții sale în care nu a avut ce mânca.

„Ce e mai grav… să cerșești sau să te prostituezi?! De cerșit am făcut-o… restul, încă nu!”, a recunoscut Oana Lis pe conturile sale de pe rețelele sociale.

Sătulă fiind de faptul că foarte multă lume o critică, atât în mediul online, cât și în persoană, Oana Lis a răbufnit la adresa haterilor de pe Internet.

Vedeta îi apostrofează pe cei care-i condamnă alegerile și deciziile luate în viață, reamintindu-le că nu va permite nimănui să-i facă rău.

La sfârșitul lunii martie, vedeta a trecut prin momente dificile, după ce a fost operată de cancer de piele. Oana Lis s-a alarmat în momentul în care a observat că i-a apărut o pată pe piele, moment în care s-a dus de urgență la spital, pentru a vedea despre ce este vorba.

„Totul a plecat de la o pată pe piele, pe care o aveam de ceva vreme și pe care nu am băgat-o prea mult în seamă. Cel puțin până când nu și-a modificat forma, la un moment anume, nu i-am dat niciun fel de importanță.

„Când am aflat care e situația, am urmat sfatul medicului și m-am operat. Nu sunt de părere că trebuie să facem din țânțar armăsar. Am văzut unele titluri din presă.

Simt că am situația sub control, iar preocuparea mea majoră rămâne soțul meu, Viorel!”, ne-a declarat Oana Lis, exclusiv pentru Playtech Știri.