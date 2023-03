Mesajul transmis de Oana Lis după ce a suferit o intervenţie chirurgicală. Soţia fostului edil suferă de o boală grea

Soția fostului edil trece prin momente dificile, fiind diagnositcată recent cu o boală nemiloasă din pricina căreia a suferit deja o intervenție chirurgicală. Oana Lis a publicat un mesaj emoționant pe o platformă de social media. Ce a ținut să transmită partenera lui Viorel Lis.

Cu doar câteva zile în urmă, Oana Lis dezvăluia că se confruntă cu o problemă de sănătate, fiind diagnosticată cu o formă de cancer de piele. Medicii au decis că cea mai bună alegere este o intervenție chirurgicală.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech Știri, soția fostului edil a dezvăluit că totul a început cu o pată ce i-a apărut pe piele.

„Totul a plecat de la o pată pe piele, pe care o aveam de ceva vreme și pe care nu am băgat-o prea mult în seamă. Cel puțin până când nu și-a modificat forma, la un moment anume, nu i-am dat niciun fel de importanță.

Când am aflat care e situația, am urmat sfatul medicului și m-am operat. Nu sunt de părere că trebuie să facem din țânțar armăsar. Am văzut unele titluri din presă. Simt că am situația sub control, iar preocuparea mea majoră rămâne soțul meu, Viorel!”, a mai adăugat ea, pentru Playtech Știri.