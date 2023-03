Adevărul despre starea de sănătate a Oanei Lis, după operația de cancer de piele: „Simt că am situația sub control”. Ce sacrificii face și acum pentru Viorel Lis. EXCLUSIV

Oana Lis (44 de ani), soția fostului primar general al Capitalei, Viorel Lis (79 de ani), trece printr-o perioadă grea, cu mari emoții. Recent operată de cancer de piele, Oana Lis ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre starea sa de sănătate, dar și despre problemele cu care continuă să se confrunte soțul ei.

Oana Lis susține, exclusiv pentru Playtech Știri, că s-a alarmat și că a cerut ajutorul medicilor după ce i-a apărut o pată pe piele:

La sfatul medicului, Oana Lis a decis să se opereze:

„Când am aflat care e situația, am urmat sfatul medicului și m-am operat. Nu sunt de părere că trebuie să facem din țânțar armăsar. Am văzut unele titluri din presă. Simt că am situația sub control, iar preocuparea mea majoră rămâne soțul meu, Viorel!”, a mai adăugat ea, pentru Playtech Știri.