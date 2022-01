Oana Lis, despre un pas major în 2022: „Simt ca anul acesta o sa primesc un telefon”

Oana Lis a fost prezentă azi în emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit despre așteptările sale de la noul al. Deși a trecut prin multe greutăți în anul care s-a încheiat, printre care și coronavirus, Oana Lis speră ca anul aceasta să i se îndeplinească cea mai arzătoare dorință, și anume, de a avea un copil.

Oana Lis a petrecut Revelionul, alături de Viorel, iar împreună au mers la cazinou. Ea spune că în Noul An s-a intrat „pe plus”, deși a venit la cazinou doar cu 7 lei în buzunar.

„Numai oamenii care mă cunosc cu adevarat știu cand mint sau când spun adevărul. Am avut de ales, si am zis „hai sa mergem la cazinou. Am si pierdut, am și castigat. S-a intrat cu dreptul in noul an. Eu aveam 7 lei la mine. Asta e o distracție, nu e ceva ce faci zi de zi. Boala ne a zdruncinat, am avut covid, acum suntem într-o perioada de acalmie, dar știu sugur ca va urma o furtună.

I-am zis la 12 noaptea: uite, mai, Viorele, ai intrat și in al 79-lea an. Da, nu mai scapi de mine, mi-a zis. E primul an în care nu i-a mai dat nimeni mesaj. Și-a mai pierdut si el din umor”, a mărturisit Oana Lis.